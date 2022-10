Der 1. FC Bocholt will seine positive Form weiter ausbauen. – Foto: Meiki Graff

1. FC Bocholt trifft auf formstarken SV Straelen Der Regionalligist sollte seine Defensivprobleme in den Griff bekommen, ehe es am Samstag, 14 Uhr, in der Liga wieder um Punkte geht. Trainer Marcus John rechnet mit einem ehrgeizigen Gegner. Es gibt Personalprobleme im Mittelfeld

Auf den Regionalligisten 1. FC Bocholt wartet ein klassisches Kellerduell. Am Samstag, 14 Uhr, geht es am Hünting gegen den Tabellennachbarn SV Straelen. Gegen die Blumenstädter hatte das Team von Trainer Marcus John bereits vor zwei Wochen im Pokal gespielt – und 3:2 gewonnen. „Sie hatten nur die ersten Minuten verpasst, da lagen sie schon mit 0:3 hinten. Später waren die Teams aber ebenbürtig. An ihrer Stelle würde ich nun mit einer großen Portion Wut ankommen und sagen: Wir zeigen es euch“, sagt Coach Marcus John über den abstiegsgefährdeten SV Straelen.

Formkurve zeigt nach oben Das Team sei allerdings überaus spielstark. „Das hat bestimmt auch etwas mit den letzten Verpflichtungen zu tun“, sagt John. Der SVS hatte Philipp Kenan Dünnwald und den Ex-Bundesliga-Profi Marcel Heller vor einigen Tagen unter Vertrag genommen. „Der SV Straelen ist mächtig im Aufwind. Da müssen wir gut aufpassen und ab der ersten Minute Gas geben“, sagt Bocholts Trainer. Die Straelener hatten zuletzt zwei Siege in Serie eingefahren. Gegen den SC Wiedenbrück setzte man sich mit 1:0 durch, gegen die SG Wattenscheid 4:0. Unter dem neuen Trainer Bekim Kastrati scheint es an der Römerstraße zu laufen.