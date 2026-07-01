1. FC Bocholt testet um 15 Uhr: Erstligist FC Aberdeen wartet

Der 1. FC Bocholt absolviert im niederländischen Dende sein Trainingslager und legt damit den Grundstein für die Ende Juli beginnende Saison in der Regionalliga West. Am 1. Juli wartet auf den FCB dabei schon ein großes Highlight: Bocholt testet nämlich gegen den schottischen Erstligisten FC Aberdeen.
Normalerweise spielt Aberdeen gegen Klubs wie Celtic Glasgow oder die Glasgow Rangers, entsprechend ist der viermalige schottische Meister ein echter Prüfstein für Bocholt - und das so früh in der Vorbereitung. Der Sieger im Europapokal der Pokalsieger von 1983 hat laut Transfermarkt einen Marktwert in Höhe von über 18 Millionen Euro, der 1. FC Bocholt kommt immerhin auf 1,75 Millionen Euro.
Das Ergebnis dürfte entsprechend weniger im Fokus stehen als eine ordentliche Einheit. Wenngleich der FCB unter Trainer Guerino Capretti auch sein erstes Testspiel der laufenden Vorbereitung absolviert, weil der Auftritt beim FC Marbeck am vergangenen Samstag witterungsbedingt abgesagt wurde. Kommenden Samstag steht zudem noch das Duell mit der U21 des FC Twente Enschede an.
Trainer: Guerino Capretti
Zugänge: Luca Puhe (SV Biemenhorst), Mats Remberg (VfL Osnabrück), Malek Fakhro (Hallescher FC), Benjamin Friesen (SC Wiedenbrück), Nicolas Hirschberger (Wuppertaler SV), Kasper Harbering (SV Schermbeck), Guerino Capretti (VfB Lübeck), Pierre Becken (VfB Lübeck), Boran Özbek (Rot weiß Essen U19), Venhar Ismailji (FC Büderich), Mika Walther (RB Leipzig U19), Daniel Gerstmayer (FV Illertissen), Mika Walther (RB Leipzig), Boran Özbek (Rot-Weiss Essen), Kilian Pascal Zaruba (Hallescher FC)
Abgänge: Lucas Fox (Ziel unbekannt), Johannes Dörfler (Ziel unbekannt), Dawyn-Paul Donner (Ziel unbekannt), Maximilian Adamski (Ziel unbekannt), Isaak Akritidis (Ziel unbekannt), Aaron Bayakala (Ziel unbekannt), Thomas Gösweiner (Ziel unbekannt), Julian Riedel (SV Blau-Weiß Dingden), Cedric Euschen (SV Rödinghausen), Kasper Harbering (Ziel unbekannt), Kasper Harbering (Fortuna Düsseldorf II), Dawyn-Paul Donner (TSV Steinbach Haiger), Philipp Hanke (BV Brambauer 13/45)