1. FC Bocholt testet um 15 Uhr: Erstligist FC Aberdeen wartet

Der 1. FC Bocholt spielt gegen den FC Aberdeen. – Foto: Markus Verwimp

Der 1. FC Bocholt absolviert im niederländischen Dende sein Trainingslager und legt damit den Grundstein für die Ende Juli beginnende Saison in der Regionalliga West. Am 1. Juli wartet auf den FCB dabei schon ein großes Highlight: Bocholt testet nämlich gegen den schottischen Erstligisten FC Aberdeen.

Normalerweise spielt Aberdeen gegen Klubs wie Celtic Glasgow oder die Glasgow Rangers, entsprechend ist der viermalige schottische Meister ein echter Prüfstein für Bocholt - und das so früh in der Vorbereitung. Der Sieger im Europapokal der Pokalsieger von 1983 hat laut Transfermarkt einen Marktwert in Höhe von über 18 Millionen Euro, der 1. FC Bocholt kommt immerhin auf 1,75 Millionen Euro.

Capretti startet gegen großen Gegner

Das Ergebnis dürfte entsprechend weniger im Fokus stehen als eine ordentliche Einheit. Wenngleich der FCB unter Trainer Guerino Capretti auch sein erstes Testspiel der laufenden Vorbereitung absolviert, weil der Auftritt beim FC Marbeck am vergangenen Samstag witterungsbedingt abgesagt wurde. Kommenden Samstag steht zudem noch das Duell mit der U21 des FC Twente Enschede an.