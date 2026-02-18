1. FC Bocholt suspendiert zwei Spieler nach Vorfall an Karneval

Der 1. FC Bocholt hat am Mittwoch über zwei Suspendierungen informiert: Cedric Euschen und Paul Donner sind mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. Ein Vorfall zur Unzeit für den FCB.
Der 1. FC Bocholt empfängt am Samstag den Bonner SC zum wichtigen Spiel in der Regionalliga West, denn die "Schwatten" laufen in dieser Saison den Erwartungen hinterher und rangieren mit 24 Punkten nur sechs Punkte vor dem möglichen Abstiegsplatz 15. Warum Euschen, der mit sechs Toren zweitbester Schütze des FCB, und Donner suspendiert sind, erklärt der FCB ohne konkret zu werden: "Hintergrund sind Vorkommnisse am Rande der Rosenmontagsfeierlichkeiten in Bocholt. Das gezeigte Verhalten entspricht in keiner Weise den Werten sowie dem professionellen Anspruch unseres Vereins."
Sport-Geschäftsführer Christoper Schorch findet ebenfalls deutliche Worte. Er sagt: „Unabhängig von sportlichen Gesichtspunkten dulden wir kein vereinsschädigendes Verhalten. Wir erwarten von allen Spielern, dass sie ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion jederzeit gerecht werden - auf und außerhalb des Platzes." Gegen das suspendierte Duo wurde außerdem eine "empfindliche Geldstrafe" ausgesprochen.
Auch wenn nicht bekannt ist, was sich die beiden Spieler an Karneval geleistet haben, setzt der 1. FC Bocholt mit dieser Entscheidung ein klares Zeichen: Die Werte des Vereins und der sportliche Fokus genießen Priorität, Vorfälle wie diese kommen zur Unzeit. Deshalb spielt es auch keine Rolle, dass Euschen seit seiner Ankunft 2024 mit 19 Toren und fünf Vorlagen ein wichtiger Offensivspieler sein kann.
Das Heimspiel gegen den BSC ist ein absolutes Schlüsselspiel. Kann Trainer René Lewejohann seinen ersten Sieg feiern, würde Bocholt vermutlich einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, da sich im Tabellenkeller die Teams aktuell gegenseitig die Punkte wegnehmen.