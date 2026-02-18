1. FC Bocholt suspendiert zwei Spieler nach Vorfall an Karneval

Ist suspendiert: Cedric Euschen. – Foto: Imago Images

Der 1. FC Bocholt hat am Mittwoch über zwei Suspendierungen informiert: Cedric Euschen und Paul Donner sind mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. Ein Vorfall zur Unzeit für den FCB.

Der 1. FC Bocholt empfängt am Samstag den Bonner SC zum wichtigen Spiel in der Regionalliga West, denn die "Schwatten" laufen in dieser Saison den Erwartungen hinterher und rangieren mit 24 Punkten nur sechs Punkte vor dem möglichen Abstiegsplatz 15. Warum Euschen, der mit sechs Toren zweitbester Schütze des FCB, und Donner suspendiert sind, erklärt der FCB ohne konkret zu werden: "Hintergrund sind Vorkommnisse am Rande der Rosenmontagsfeierlichkeiten in Bocholt. Das gezeigte Verhalten entspricht in keiner Weise den Werten sowie dem professionellen Anspruch unseres Vereins."

Sport-Geschäftsführer Christoper Schorch findet ebenfalls deutliche Worte. Er sagt: „Unabhängig von sportlichen Gesichtspunkten dulden wir kein vereinsschädigendes Verhalten. Wir erwarten von allen Spielern, dass sie ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion jederzeit gerecht werden - auf und außerhalb des Platzes." Gegen das suspendierte Duo wurde außerdem eine "empfindliche Geldstrafe" ausgesprochen.