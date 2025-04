1. FC Bocholt: Stürmer verletzt sich schwer, Zugang aus der Liga

Für den 1. FC Bocholt gibt es an Ostern gemischte Gefühle, denn bei der wilden 3:4-Niederlage beim FC Gütersloh hat sich Stürmer Thomas Gösweiner eine schwere Verletzung zugezogen und wird wohl in diesem Jahr nicht mehr für das Regionalliga-Team spielen können. Dafür gibt es einen Zugang vom SV Rödinghausen.

„Die Verletzung tut uns allen unfassbar leid für Gössi. Er war in guter Form und ist ein feiner Mensch. Er kann sich darauf verlassen, vom Verein jegliche Unterstützung zu bekommen, die er braucht. Wir werden zusammen alles dafür tun, dass er möglichst schnell wieder fit wird", versichert Trainer wie Sportgeschäftsführer Christopher Schorch in den Vereinsmedien. Gösweiner kam im Sommer von der KSV Hessen Kassel nach Bocholt und bestritt bislang 22 Spiele, in denen er sechsmal traf. Sein Tor zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung in Gütersloh wird vorerst sein letzter Treffer bleiben.

Patrick Kurzen: Regionalliga-Dauerbrenner mit 244 Partien

Der SV Rödinghausen hat in dieser Saison beide Spiele mit 2:0 gegen den FCB gewonnen. In diesen Partien hat offenbar Patrick Kurzen einen guten Eindruck hinterlassen, denn der Angreifer, der auch auf dem rechten Flügel spielen kann, wechselt an den Hünting. Bei seiner Vorstellung teilt er mit: „Der 1. FC Bocholt ist ein wahnsinnig sympathischer und ambitionierter Verein, bei dem ich ab dem ersten Gespräch direkt das Gefühl hatte, dass wir sowohl menschlich als auch sportlich gleiche Vorstellungen haben. Ich glaube, dass wir in der kommenden Saison eine richtig gute Mannschaft auf dem Platz haben werden und freue mich sehr, ein Teil davon zu sein.“ Der 28-Jährige freut sich auch schon auf den Bocholter Anhang: „Bei meinen bisherigen Spielen am Hünting hat man als Spieler der gegnerischen Mannschaft immer gespürt, dass das Stadion mit seinen Fans eine ganz besondere Atmosphäre schafft. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, ab dem Sommer als ‚Schwatter’ auf Heimspiele am Hünting und hoffe, dass wir viele Gründe zum Feiern haben werden.“

Kurzen wechselte 2017 vom Delbrücker SC zum SC Verl, 2019 ging es bereits weiter nach Rödinghausen. In Ostwestfalen avancierte er zum absoluten Dauerbrenner in der Regionalliga und hat in der laufenden Spielzeit vier Tore und sieben Vorlagen in 28 Partien erzielt bzw. aufgelegt. „In den Gesprächen mit Patrick habe ich sofort gespürt, wie sehr er Bock auf das Projekt beim FCB hat. Mit seiner dynamischen Spielweise, seiner großen Laufbereitschaft und seinem Tempo wird er uns sofort weiterhelfen, zumal er unglaublich viel gegen den Ball arbeitet und trotzdem immer eine hohe Torgefährlichkeit ausstrahlt. Nicht umsonst kommt er Jahr für Jahr auf zweistellige Scorerpunkte. Auch menschlich passt Patrick sehr gut zu unserem Team und zum Verein. Ich freue mich, dass wir ihn für den 1. FC Bocholt gewinnen konnten", erklärt Schorch zur Verpflichtung.