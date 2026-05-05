1. FC Bocholt statt 2. Bundesliga: Torhüter kommt vom VfL Osnabrück 1. FC Bocholt statt 2. Bundesliga: Mit Mats Remberg verpflichtet der Regionalliga-Klub ein Talent des VfL Osnabrück, der erst kürzlich Meister in der 3. Liga wurde. von FCB/red · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser

Das ist Mats Remberg. – Foto: FCB / Samira Berns

Der 1. FC Bocholt hat seine Planungen auf der Torwartposition für die kommende Saison erfolgreich abgeschlossen: Mit Zugang Mats Remberg (20), der Vertragsverlängerung von Haakon Pomorin (23) sowie der aktuellen Nummer eins Paul Grave (25) steht das Torwart-Trio am Hünting fest.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Mit Remberg verpflichtet der FCB ein vielversprechendes Talent vom Drittligisten VfL Osnabrück, dem am Wochenende der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelungen ist. Professionelle Bedingungen in Bocholt überzeugen Torwarttrainer Sebastian Patzler erklärt: „Mats ist ein sehr talentierter Torwart, der die nächsten Schritte im Seniorenbereich gehen möchte. Seine körperlichen Voraussetzungen sowie seine professionelle Einstellung passen ideal zu den Vorstellungen des Vereins. Wir sind daher sehr glücklich, dass er sich trotz anderer Angebote für den 1. FC Bocholt entschieden hat.“

Auch Remberg selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe und teilt mit: „Ich freue mich sehr auf meinen Wechsel zum Hünting. Die positiven Gespräche mit den sportlich Verantwortlichen sowie der intensive Austausch mit Torwarttrainer Sebastian Patzler über die Torwartarbeit haben mich überzeugt. Der Schritt nach Bocholt ist für mich genau der richtige, um mich in einem ambitionierten Umfeld unter professionellen Bedingungen weiterzuentwickeln und mir Spielzeit im Wettbewerb zu erarbeiten.“ Pomorin verlängert Parallel dazu konnte der Verein den Vertrag mit dem 23-jährigen Pomorin verlängern, der bereits im Sommer 2025 von SC Velbert zum 1. FC Bocholt gewechselt war. Der 23-Jährige steht damit weiterhin für Kontinuität und Entwicklung im Torwartteam. Patzler sagt über Pomorin: „Wir freuen uns, dass Haakon den eingeschlagenen Weg weitergehen möchte. Er passt nicht nur menschlich hervorragend zu den Werten des 1. FC Bocholt, sondern hat sich auch sportlich kontinuierlich weiterentwickelt.“