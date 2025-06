1. FC Bocholt startet Dauerkartenverkauf für die neue Saison

Der 1. FC Bocholt kann sich auf seine Zuschauer verlassen. – Foto: Meiki Graff

Nach dem Vizemeistertitel in der Aufstiegssaison endete das zweite Jahr in der Regionalliga West für den 1. FC Bocholt auf dem zehnten Rang. Nahezu unverändert blieb dabei die Zuschauerzahl, die zu den Heimspielen im Stadion am Hünting kamen. Durchschnittlich rund 2.100 Fans begrüßten die "Schwatten", rund die Hälfte war im Besitz einer Dauerkarte. Der Vorverkauf für die neue Saison startet am 12. Juni.

Am 18. Juni nimmt die Mannschaft des FCB die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Regionalliga West auf. Schon eine Woche früher startet der Vorverkauf für die neue Dauerkarte. Ab dem 12. Juni haben die Fans die Möglichkeit, bestehende Dauerkarten zu verlängern oder neue Zutrittsberechtigungen zu erwerben. Die Verlängerung ist zum einen persönlich in der Geschäftsstelle möglich, zum anderen aber auch per Mail. Preise bleiben stabil

An insgesamt sieben Terminen haben die Anhänger der Bocholter die Gelegenheit, ihre Tickets zu erwerben. Los geht es am Donnerstag, den 12. Juni. Bis zum Ende des Monats ist dann an jedem Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr die Geschäftsstelle am Stadion besetzt. Im Juli stehen aktuell der 8. und 10. des Monats im Kalender. "Bitte beachte, dass Dauerkarten beim Vorverkauf vor Ort nicht direkt ausgedruckt werden können. Sobald deine Karte gedruckt ist, informieren wir dich per E-Mail oder Telefon, damit du diese abholen kannst", erklärt der Verein auf seiner Homepage. Zudem weist der FCB darauf hin, dass der Online-Vorverkauf ebenfalls am 12. Juni um 17 Uhr startet. >>> Das ist der Sommerfahrplan der Bocholter