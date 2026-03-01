1. FC Bocholt siegt auch in Siegen, RWO jubelt, Fortuna Köln patzt

Nach dem Pokalaus in Bocholt und durchwachsenen Ergebnissen in der Regionalliga kann RW Oberhausen bei der U23 des BVB einen wichtigen Erfolg einfahren. Die Dortmunder ließen gegen RWO viele Chancen zu, nur nutzte Oberhausen zu wenig davon. Burinyuy Nyuydine brachte den Ball im ersten Abschnitt platziert im Tor unter (23.), ehe Joker Timur Kesim eiskalt abschloss (89.). Zwar staubte Arne Wessels in der Nachspielzeit nochmal ab, aber es blieb beim 2:1 für Oberhausen. Der BVB rutscht auf Rang sechs ab.

Borussia Dortmund II – RW Oberhausen 1:2

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara (63. Jonas Feddersen), Almugera Kabar (63. Michael Eberwein), Danylo Krevsun, Tony Reitz, Mussa Kaba (82. Patrick Göbel), Babis Drakas, Arne Wessels, Mathis Albert (74. Kevin Mutove), Samuele Inácio (46. Ayman Azhil) - Trainer: Daniel Rios

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Nico Klaß (50. Simon Ludwig), Michel Niemeyer (46. Elias Demirarslan), Drew Murray, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Cankoray Mutlu (66. Phil Sieben), Lucas Halangk, Seok-ju Hong (66. Timur Kesim) - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 2286

Tore: 0:1 Burinyuy Nyuydine (23.), 0:2 Timur Kesim (89.), 1:2 Arne Wessels (90.+3)