Allgemeines

1. FC Bocholt siegt auch in Siegen, RWO jubelt, Fortuna Köln patzt

Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt holt bei Sportfreunde Siegen nach seinem Pokalcoup auch den ersten Liga-Sieg unter René Lewejohann. Während RW Oberhausen verdient bei Borussia Dortmund II jubelt, kann Fortuna Köln den Bonner SC nicht bezwingen.

von André Nückel · Heute, 16:24 Uhr · 0 Leser
Christopher Schorch (l.) und René Lewejohann jubeln weiter.
Christopher Schorch (l.) und René Lewejohann jubeln weiter. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
RW Oberhausen
Fortuna Köln
1.FC Bocholt

Ein attraktiver Sonntag in der Regionalliga West, doch Spieltag 24 war keiner für die Heimmannschaften! Der 1. FC Bocholt und RW Oberhausen gewinnen bei Sportfreunde Siegen bzw. Borussia Dortmund II. Fortuna Köln kommt nicht über ein 0:0 gegen den Bonner SC hinaus.

________________

Bocholt schafft den Auswärtssieg

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
0
1
Abpfiff
Der 1. FC Bocholt hat seinen Pokalerfolg gegen RW Oberhausen am Sonntag vergoldet und das Auswärtsspiel bei Sportfreunde Siegen gewonnen. Ausgerechnet Dawyn-Paul Donner, der nach Karneval kurzzeitig suspendiert worden war, traf nach der Pause ins Siegener Tor und damit auch zum Erfolg der FCB-Kicker (50.). Bocholt beendet die eigene Durststrecke und feiert auch in der Liga den ersten Erfolg unter Lewejohann. Mit nun acht Punkten sieht es gut im Abstiegskampf aus, Siegen bleibt im Mittelfeld.

________________

Bonn entführt Punkt vom Spitzenreiter

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
0
0
Abpfiff
Fortuna Köln lässt im Mittelrhein-Derby etwas liegen. Gegen den Bonner SC kam der Tabellenführer nicht über ein 0:0 hinaus, dadurch wird der Aufstiegskampf ein wenig spannender. RW Oberhausen hat nur noch sechs Punkte Rückstand, der Schalker Nachwuchs kann auf fünf Zähler herankommen, wenn er ein Nachholspiel gewinnt. Diese Nullnummer ist gegen einen gut aufgelegten BSC aber auch keine Schande.

________________

RW Oberhausen rehabilitiert sich in Dortmund

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1
2
Abpfiff

Nach dem Pokalaus in Bocholt und durchwachsenen Ergebnissen in der Regionalliga kann RW Oberhausen bei der U23 des BVB einen wichtigen Erfolg einfahren. Die Dortmunder ließen gegen RWO viele Chancen zu, nur nutzte Oberhausen zu wenig davon. Burinyuy Nyuydine brachte den Ball im ersten Abschnitt platziert im Tor unter (23.), ehe Joker Timur Kesim eiskalt abschloss (89.). Zwar staubte Arne Wessels in der Nachspielzeit nochmal ab, aber es blieb beim 2:1 für Oberhausen. Der BVB rutscht auf Rang sechs ab.

Borussia Dortmund II – RW Oberhausen 1:2
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara (63. Jonas Feddersen), Almugera Kabar (63. Michael Eberwein), Danylo Krevsun, Tony Reitz, Mussa Kaba (82. Patrick Göbel), Babis Drakas, Arne Wessels, Mathis Albert (74. Kevin Mutove), Samuele Inácio (46. Ayman Azhil) - Trainer: Daniel Rios
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Nico Klaß (50. Simon Ludwig), Michel Niemeyer (46. Elias Demirarslan), Drew Murray, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Cankoray Mutlu (66. Phil Sieben), Lucas Halangk, Seok-ju Hong (66. Timur Kesim) - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 2286
Tore: 0:1 Burinyuy Nyuydine (23.), 0:2 Timur Kesim (89.), 1:2 Arne Wessels (90.+3)

________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - SSVg Velbert
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
So., 08.03.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Wiedenbrück

____

