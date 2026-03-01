1. FC Bocholt siegt auch in Siegen, RWO jubelt, Fortuna Köln patzt

Ein attraktiver Sonntag in der Regionalliga West, doch Spieltag 24 war keiner für die Heimmannschaften! Der 1. FC Bocholt und RW Oberhausen gewinnen bei Sportfreunde Siegen bzw. Borussia Dortmund II. Fortuna Köln kommt nicht über ein 0:0 gegen den Bonner SC hinaus.
Nach dem Pokalaus in Bocholt und durchwachsenen Ergebnissen in der Regionalliga kann RW Oberhausen bei der U23 des BVB einen wichtigen Erfolg einfahren. Die Dortmunder ließen gegen RWO viele Chancen zu, nur nutzte Oberhausen zu wenig davon. Burinyuy Nyuydine brachte den Ball im ersten Abschnitt platziert im Tor unter (23.), ehe Joker Timur Kesim eiskalt abschloss (89.). Zwar staubte Arne Wessels in der Nachspielzeit nochmal ab, aber es blieb beim 2:1 für Oberhausen. Der BVB rutscht auf Rang sechs ab.
Borussia Dortmund II – RW Oberhausen 1:2
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara (63. Jonas Feddersen), Almugera Kabar (63. Michael Eberwein), Danylo Krevsun, Tony Reitz, Mussa Kaba (82. Patrick Göbel), Babis Drakas, Arne Wessels, Mathis Albert (74. Kevin Mutove), Samuele Inácio (46. Ayman Azhil) - Trainer: Daniel Rios
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Nico Klaß (50. Simon Ludwig), Michel Niemeyer (46. Elias Demirarslan), Drew Murray, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Cankoray Mutlu (66. Phil Sieben), Lucas Halangk, Seok-ju Hong (66. Timur Kesim) - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 2286
Tore: 0:1 Burinyuy Nyuydine (23.), 0:2 Timur Kesim (89.), 1:2 Arne Wessels (90.+3)
25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - SSVg Velbert
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
So., 08.03.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Wiedenbrück
