1. FC Bocholt siegt 3:1 gegen Hohkeppel - und die Gäste müssen zittern

Der 1. FC Bocholt hat sein letztes Heimspiel der Regionalliga-Saison mit 3:1 gegen Eintracht Hohkeppel gewonnen und den Zuschauern am Hünting noch einmal drei Zähler geschenkt. Für die Gäste ist das allerdings bitter, denn sollte es einen vierten Absteiger in der Regionalliga West geben, so wird das Eintracht Hohkeppel sein.

Die Bocholter übernahmen direkt die Initiative, erspielten sich gegen die Gäste vom Mittelrhein Chance um Chance, und in der 15. Minute war es dann soweit: Cedric Euschen dribbelte sich mit Marvin Lorch durch den Strafraum der Gäste und drückte den Ball letztlich zum 1:0 über die Linie. Zehn weitere Minuten drückten die Bocholter massiv, danach nahmen sie dann einen Gang heraus, ohne dass Hohkeppel das für eine Form von offensiver Torannäherung zu nutzen gewusst hätte. Mit 1:0 ging es in die Kabinen.

Hohkeppel trifft nach ausgelassenen Bocholter Chancen

Nach der Pause waren die Gäste dann zwar mit etwas mehr Initiative am Werk, doch einen Torschuss erwarteten die Fans vergebens. Anders bei den Gastgebern, die in der Viertelstunde nach der Pause gleich dreimal hätten auf 2:0 stellen können. Zunächst kam Philipp Hanke an einen Ball, den Eintracht-Keeper Lukas van Ingen sicher zu haben schien, doch den daraus resultierenden Torschuss parierte der Schlussmann (55.). Zwei Minuten später war er dann auch gegen Euschen zur Stelle. Eine knappe Stunde war dann gespielt, als Nicolas Hirschberger völlig frei vor dem Kasten selbigen nicht traf. Danach ließen die Bocholter die Gäste dann mehr spielen, und das wurde bestraft: Einen ersten Versuch von Mike Owusu blockte der eingewechselte Marko Stojanovic in letzter Sekunde noch, in der 74. Minute war es dann passiert. Ein abgefälschter Schuss des Jokers Mounir Bouziane fand den Weg an Keeper Sebastian Patzler vorbei zum 1:1.