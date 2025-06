1. FC Bocholt: Schorch äußert sich zu Heinz-Gerüchten

Der ein oder andere Fan des 1. FC Bocholt träumt aktuell vom Sturmduo Anton Heinz und Malek Fakhro. Die beiden Stürmer werden mit dem Regionalliga-Klub in Verbindung gebracht, nun hat sich Teamchef Christopher Schorch zu den Gerüchten geäußert.

Bei Fakhro ist seit vergangener Woche bekannt, dass er den MSV Duisburg zum 30. Juni verlassen wird. Dieser Umstand steht schon etwas länger bei Heinz und Alemannia Aachen fest. An beiden Stürmern, sicherlich zwei der prägenderen Angreifer der jüngeren Vergangenheit in der Regionalliga West, ist der 1. FC Bocholt interessiert, doch was sagen die Verantwortlichen zum Thema?

Schorch, der nicht nur Geschäftsführer Sport des FCB ist, sondern auch dauerhaft als Teamchef das Regionalliga-Team anführt, hat sich beim Bocholter Borkener Volksblatt dazu geäußert, ob beide Stürmer die gute Offensive des FCB verstärken würden: "Natürlich, aber wir haben am Hünting auch keine Ölquelle gefunden. Wir müssen noch extrem viel Geld für die Infrastruktur in die Hand nehmen. Im Moment wird einfach sehr viel geredet. Da heißt es, Heinz hätte sich mit Gabi getroffen, weil ich im Urlaub bin. Das ist alles Quatsch. Bevor ein Spieler wie Heinz in die Regionalliga geht, hat er noch genug andere Angebote aus der Dritten Liga." Mit "Gabi" ist übrigens Co-Trainer Gabriele Di Benedetto, der aus Lizenzgründen offiziell als Trainer geführt wird, gemeint.

FuPa berichtete bereits über das Interesse von Bocholt an Heinz und Fakhro, andere Medien haben diese Meldung bestätigt. Natürlich muss Bocholt solche Akteure, vor allem wenn sie Fakhro schon beim FCB funktioniert haben, auf dem Radar haben, Unrecht hat Schorch aber trotzdem nicht: Beide haben ihre Qualitäten in den vergangenen zwei, drei Jahren mehr als deutlich unter Beweis gestellt, Heinz war zuletzt sogar Top-Scorer von Alemannia Aachen in der 3. Liga. Das Interesse von anderen Vereinen wird es natürlich geben, nichtsdestotrotz ist das Projekt rund um Bocholt spannend und die Regionalliga 2025/26 vermutlich offen wie nie. Einen weiteren Aufstieg würden beide Stürmer sicherlich gerne mitnehmen, wenngleich nun abzuwarten bleibt, ob der 1. FC Bocholt zum aktuellen Karriereplan passt.