1. FC Bocholt schlägt erneut zu: Youngster kommt von RB Leipzig

Mika Walther trägt ab sofort das Trikot des 1. FC Bocholt. – Foto: Samira Berns

Es geht Schlag auf Schlag an diesem Tag beim 1. FC Bocholt. Nach der Verpflichtung von Venhar Ismailji, der vom Oberligisten FC Büderich an den Hünting wechselt, legen die Schwatten am Mittag nach. Mit Mika Walther verstärkt ein 18-jähriger Mittelfeldspieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig die Regionalliga-Mannschaft der Bocholter.

Schon beim offiziellen Trainingsauftakt für die Saison 2026/27 am Samstag wird der neuste Neue mitwirken. Mika Walter wechselt aus der Messestadt Leipzig an den Niederrhein und steht zukünftig für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West auf dem Feld. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften bei RB Leipzig und zeigte dabei immer eine gute Entwicklung. Zuletzt gehörte er immer wieder zur trainingsgruppe der Bundesliga-Profis und stand am 10. Mai 2025 zum ersten Mal im Lizenspielerkader, bleib dabei jedoch ohne Einsatz.

"Mika ist ein sehr spannender junger Spieler mit einer hervorragenden Ausbildung und großem Entwicklungspotenzial. Uns ist wichtig, ihm die Zeit zu geben, die er für die nächsten Schritte im Herrenfußball benötigt. Wir freuen uns darauf, ihn bei seiner Entwicklung bestmöglich zu begleiten. Umso mehr freut es uns, dass er sich trotz einiger weiterer Optionen bewusst für den 1. FC Bocholt entschieden hat, um den neuen Weg am Hünting gemeinsam mit uns zu gehen" erklärt André Fikus, Sportdirektor beim 1. FC Bocholt.