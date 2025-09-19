 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Bocholt muss zum KFC.
Bocholt muss zum KFC. – Foto: Pascal Derks

1. FC Bocholt muss zum KFC Uerdingen, Meerbusch gastiert beim ETB

U19-Niederrheinliga: Die Englische Woche endet mit spannenden Spielen, denn der 1. FC Bocholt muss zum KFC Uerdingen, der TSV Meerbusch gastiert beim ETB Schwarz-Weiß Essen.

U19-Niederrheinliga: Die Englische Woche endet mit spannenden Spielen, denn der 1. FC Bocholt muss zum KFC Uerdingen, der TSV Meerbusch gastiert beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Außerdem empfängt der FSV Duisburg am 4. Spieltag den Wuppertaler SV und Ratingen 04/19 den VfB 03 Hilden.

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
11:00

________________

Liveticker: FSV Duisburg - Wuppertaler SV

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

________________

Liveticker: ETB SW Essen - TSV Meerbusch

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
11:00

________________

Liveticker: SC St. Tönis - VfB Homberg

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00live
Spieltext SC St. Tönis - VfB Homberg

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - 1. FC Bocholt

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00

________________

Liveticker: VfL Rhede - SG Unterrath

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
11:00live

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
11:00

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Unterrath
So., 21.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Bocholt
So., 21.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 21.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV
So., 21.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck
So., 21.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg

5. Spieltag
Sa., 27.09.25 17:15 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.09.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Rhede
So., 28.09.25 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath
So., 28.09.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg
So., 28.09.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Ratingen 04/19
So., 28.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - SC St. Tönis 1911/20
So., 28.09.25 11:00 Uhr TSV Meerbusch - FSV Duisburg

_______________

