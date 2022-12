1. FC Bocholt: Münster-Heimspiel offiziell abgesetzt Regionalliga West: Eine erste Entscheidung gab es über den weiteren Saisonverlauf beim 1. FC Bocholt.

Der 1. FC Bocholt wird in diesem Jahr noch maximal ein Spiel bestreiten. Das Münsterland-Derby gegen Regionalliga-Spitzenreiter SC Preußen Münster wurde inzwischen vom Staffelleiter abgesetzt. Einzig eine Entscheidung um eine Austragung des Nachholspiels gegen Fortuna Köln steht noch aus, wie der Verein am Mittag mitteilte.

Die Mitteilung des 1. FC Bocholt im Wortlaut: "Der 1. FC Bocholt wird am kommenden Samstag (10. Dezember) nicht auf Preußen Münster treffen. Die Partie wurde am Vormittag vom Staffelleiter der Regionalliga West wegen der beiden momentan nicht zur Verfügung stehenden Spielstätten (Am Hünting und in Oberhausen) abgesetzt. Die Neuansetzung erfolgt in Abstimmung mit beiden Vereinen zeitnah. Auch wo gespielt wird, soll in den nächsten Tagen final geklärt werden. Noch keine Klarheit herrscht für das Nachholspiel des 8. Spieltags am 17. Dezember gegen Fortuna Köln. Hier arbeitet der 1. FC Bocholt mit den Behörden unter Hochdruck an einer Austragung in der Gigaset Arena, die unter Auflagen und mit begrenzter Zuschauerzahl für diese Begegnung zur Verfügung stehen könnte. Im Laufe dieser Woche könnte auch hier eine Entscheidung fallen."

In der vergangenen Woche hat die Stadtverwaltung Oberhausen eine Platzsperre des Stadion Niederrhein angeordnet und damit die Ausweichspielstätte der Bocholter aus dem Rennen genommen (wir berichteten). Dort stellten wir auch bereits die Vermutung auf, dass sich die Absage durchaus als Glücksfall für die Schwatten erweisen könnte, da so ein echtes Heimspiel am Hüntig ein Stück wahrscheinlicher wurde. Dies findet sich nun auch in der Erklärung des Vereins, der aber auf gewisse Einschränkungen wie etwa eine reduzierte Zuschauerkapazität verweist. Trotz alledem dürfte ein Heimspiel mit einer geringeren Fan-Zahl immer noch besser sein, als ein "Heimspiel" im gut 50 Kilometer entfernten Oberhausen.

