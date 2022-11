1. FC Bocholt macht Rückschritte - Marcel Platzek aber ist zurück! Der Regionalligist verliert 0:3 (0:2) beim 1. FC Kaan-Marienborn. Stephané Mvibudulu und Marcel Platzek wurden in der 65. Minute eingewechselt.

Beim Regionalligisten 1. FC Bocholt müssen die Sinne dringend geschärft werden. Das Team von Trainer Marcus John ist mit zwei Niederlagen in Serie wieder in die Abstiegszone gerutscht. Am Samstag unterlagen die "Schwatten" 0:3 (0:2) gegen den 1. FC Kaan-Marienborn, zuletzt verlor man bereits 2:8 gegen den FC Schalke 04 II. "Vor allen Gegentoren haben wir doofe Fehler begangen, das darf uns in dieser Liga einfach nicht passieren. Eine abgezockte Truppe wie Kaan-Marienborn bestraft sowas eiskalt und spielt das dann clever runter", sagte Bocholts Coach nach dem Schlusspfiff.

Immer wieder verloren die Gäste im Aufbauspiel den Ball - und luden den Mitaufsteiger so zu schnellen Gegenstößen ein. Fehler, die die Bocholter bereits in den ersten Wochen der Saison zeigten, zuletzt aber abgestellt worden waren. Kaan-Marienborns Kapitän Markus Pazurek (16.) sorgte per Foulelfmeter für die frühe Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Daniel Hammel das 2:0. Mats-Lukas Scheld (47.) kreierte mit einem direkt verwandelten Freistoß die Vorentscheidung. Im Gegenzug hatte der 1. FC Bocholt praktisch keine zwingenden Chancen - eine triste Vorstellung. „Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben dazu auch einfach zu wenig zwingende Chancen selbst kreiert und Kaan-Marienborn hat das, was sie können, sehr gut ausgespielt heute“, sagte Trainer Marcus John, dessen Team nun auf Tabellenplatz 15 steht.