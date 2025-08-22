Bocholt will gegen Paderborn II nicht stolpern. – Foto: Imago Images

1. FC Bocholt live: Gelingt erster Sieg gegen Angstgegner Paderborn? Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt und der SC Paderborn II spielen als die heimstärksten Teams der Liga am Samstag gegeneinander.

In der Regionalliga West steigt am 5. Spieltag das Duell der beiden heimstärksten Teams zum Auftakt der Liga: Der 1. FC Bocholt empfängt die U21 des SC Paderborn. Gewinnt die Elf von Christopher Schorch wieder überzeugend? Im Liveticker erfahrt ihr es, Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

Morgen, 14:00 Uhr 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 live PUSH Statistiken sind am Anfang der Saison immer mit Vorsicht zu genießen, schließlich ist die Stichprobe recht knapp. Ein Fingerzeig sind die ersten Auftritte von Bocholt und Paderborn II vor eigener Kulisse aber in jedem Fall: Der FCB mit zwei Siegen und 7:0-Toren lediglich von den Ostwestfalen mit 8:0-Treffern übertroffen; Paderborn II gelang ein 3:0 gegen Drittliga-Absteiger Borussia Dortmund II und ein 5:0 gegen den 1. FC Köln II. Der FCB bezwang die Kölner Reserve mit 3:0, den SC Wiedenbrück mit 4:0.

Noch kein Sieg gegen Paderborn II - zwei Pleiten zuhause Bocholt zählt in dieser Saison zu den Titelanwärtern, da ist eine starke Heimbilanz für eine Top-Platzierung entscheidend. Generell gilt der Hünting seit Jahren als FCB-Festung, doch ausgerechnet gegen Paderborn II hat die Schorch-Elf beide bisherigen Duelle daheim verloren und generell noch nie gewonnen. Die bisherigen Auftritte gingen mit 2:1 und 1:0 an den SCP, der also mit Selbstvertrauen anreisen darf. Daher stellt sich die Frage: Welche Serie reißt? Der Liveticker gibt die Antwort: