1. FC Bocholt live: Geht es nach dem Pokalerfolg bergauf?

Stabilere Defensive stärkt Borussia Mönchengladbachs U23 Gladbachs U23 hat sich in der Spitzengruppe der Regionalliga West etabliert. Vor allem an der verbesserten Defensive lässt sich die Steigerung gegenüber der Vorsaison festmachen. Was Trainer Eugen Polanski dazu sagt und wen er lobt.