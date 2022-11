1. FC Bocholt live: der Ticker zum Auswärtsspiel in Kaan-Marienborn In der Regionalliga West gastiert der 1. FC Bocholt beim 1. FC Kaan-Marienborn - hier gibt es den Live-Ticker zum Duell der beiden Aufsteiger.

Der 1. FC Kaan-Marienborn hat nach 15 absolvierten Spieltagen die beste Bilanz aller Aufsteiger in der Regionalliga West, aber der 1. FC Bocholt plant am Samstag ab 14 Uhr, diesen Rückstand zu reduzieren. Hier gibt es den ausführlichen Liveticker zum Duell der beiden Oberliga-Meister.

Erstes Duell zwischen beiden Klubs

Der 1. FC Kaan-Marienborn startete perfekt in die Spielzeit und führte die West-Staffel zwischenzeitlich sogar mal an. Nach einer ersten Delle kehrten die Siegerländer mit zwei 2:1-Sieg gegen Wattenscheid 09 und beim SC Wiedenbrück in die Erfolgsspur zurück und sind damit für das Premierenduell mit Bocholt bereit.

Die Gäste reisen mit einer gegensätzlichen Entwicklung an: Waren die ersten Wochen schwierig, kam der FCB nach dem Trainerwechsel zum Sportchef Marcus John immer besser ins Rollen. Allerdings: In der vergangenen Woche erlebte Bocholt das bislang schwärzeste Kapitel in der Regionalliga, als der FC Schalke 04 II den Hünting mit einem 8:2 eroberte. Hoffnung macht den Gästen die Rückkehr von Top-Spieler Marcel Platzek. Der ehemalige Angreifer von Rot-Weiss Essen erzielte in der abgelaufenen Meisterschaftssaison 39 Tore und sicherte sich damit die deutschlandweite Torjägerkanone.

Kaan-Marienborn hat bislang 24 Punkte und Bocholt 18. Die Gäste stecken im Abstiegskampf und benötigen in einem eigenen Rennen jeden Zähler - dazu zählen insbesondere die Vergleiche gegen andere Neulinge. FuPa Niederrhein begleitet das Aufeinandertreffen ab 14 Uhr im ausführlichen Liveticker.