1. FC Bocholt kündigt kostenlose Fanbusse zu allen Auswärtsfahrten an

Mit dem Angebot von bis zu drei kostenlosen Fanbussen können Anhänger des 1. FC Bocholt kostenlos zu allen Auswärtsspielen der anstehenden Saison in der Regionalliga West reisen. Die Ausgaben dafür übernimmt der Verein gemeinsam mit Sponsoren und im Zuge des 125-jährigen Bestehen des FCB. Fans müssen sich also nur um die Kosten für ein Eintrittsticket im Stadion kümmern.

Zum ersten Mal kommen die Fanbusse zum Auswärtsspiel gegen den FC Gütersloh (2. August, 14 Uhr) zum Zuge. Die Abfahrt ist für 10.30 Uhr am Hünting geplant, zurück geht es um 16.30 aus Ostwestfalen. Kühle Getränke sind gegen ein Entgelt in den Bussen erhältlich.

Womöglich lassen sich damit auch weitere Fans für eine Auswärtsfahrt zur Teamunterstützung motivieren. In der Vorsaison begleiteten durchschnittlich 250 Bocholter den Verein bei Auswärtsspielen, den absoluten Höchstwert stellten 1300 Mitfahrer beim 1:1 gegen den MSV Duisburg dar.

Anmeldung aktuell noch auf Mitglieder beschränkt

Zum aktuellen Anmeldeverfahren erläutert der Verein Folgendes: "Die Online-Anmeldung für die Fanbusse steht derzeit ausschließlich für Mitglieder zur Verfügung", heißt es in der Pressemitteilung. Die jeweilige Mitgliedsnummer muss dabei hinterlegt werden. "Fans, die noch kein Mitglied sind, können sich ihren Platz im kostenlosen Fanbus zu den Öffnungszeiten auf der Geschäftsstelle sichern. Damit Plätze nicht von Fans blockiert werden, die unabgemeldet nicht erscheinen, behält sich der Verein vor, eine No-Show-Gebühr von 10€ bei Nichterscheinen zu erheben. Eine Abmeldung ist bis 12 Stunden vor Abfahrt per Mail an auswaertsfahrten@1fcbocholt.de möglich."

Die Anmeldefrist endet immer am Sonntagabend vor dem jeweiligen Auswärtsspiel um 19 Uhr, für das Gütersloh-Spiel bedeutet dies am 27. Juli, um 19 Uhr.