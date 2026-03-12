1. FC Bocholt in Lotte am Samstag im ausführlichen Liveticker

Der 1. FC Bocholt tritt am Samstag am Lotter Kreuz an. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Der 1. FC Bocholt kämpft um den Verbleib in der Regionalliga West - und zumindest ist die Lage so, dass der Verein es ein Stück weit selbst in der Hand hat, wie lange er diesen Kampf noch zu überstehen hat. Denn auf dem zwölften Tabellenplatz beträgt das Polster auf den Wuppertaler SV auf dem ersten Abstiegsplatz aktuell sechs Zähler. Punktet das Team von René Lewejohann in den kommenden Wochen also gut, so könnte der Spuk bereits im April ein fast sicheres oder sogar ganz sicheres Ende finden. Die nächste Gelegenheit auf drei Punkte gibt es am Samstag, wenn es zu den Sportfreunden Lotte geht, und das Spiel könnt ihr bei FuPa Niederrhein im ausführlichen Liveticker verfolgen.

Das Hinspiel war dabei eine klare Angelegenheit für die Bocholter, die sich mit 4:1 durchsetzten. Arnold Budimbu traf dabei doppelt, was er auch beim knappen 2:3 gegen Spitzenreiter Fortuna Köln vor Wochenfrist wieder tat, es somit auf inzwischen zehn Saisontreffer bringt. Auf der Gegenseite wird er mit Leon Demaj aber auf einen Angreifer treffen, der bereits zwölf Treffer auf dem Konto hat, die Treffsicherheit der Top-Stürmer wird also sicher ein Faktor sein.

Lotte hat fünf Zähler Vorsprung

Als Neunter sind die Gastgeber vom Lotter Kreuz aktuell fünf Zähler vor den Bocholtern platziert, die die Gäste also auf zwei verkürzen und ihre Position somit massiv verbessern könnten. Drei Siege haben die Bocholter in der Fremde immerhin schon eingefahren. Und hier erfahrt ihr am Samstag, wie der Vergleich ausgegangen ist.