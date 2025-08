1. FC Bocholt holt Talent vom KFC Uerdingen

"Über die Transfer- und Vertragsmodalitäten haben alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart", teilt der FCB mit.

Schorch, der auch Sport-Geschäftsführer des 1. FC Bocholt ist, teilt in den Vereinsmedien mit: „Mit Ensar bekommen wir einen sehr jungen, spannenden Spieler, der polyvalent einsetzbar ist und seine ersten Seniorenerfahrungen schon sammeln konnte. Er kann uns auch für unsere ambitionierte U19-Mannschaft weiterhelfen, die in die Niederrheinliga aufgestiegen ist. Ich freue mich, Ensars Weg begleiten und ihn gemeinsam mit dem Trainerteam weiterentwickeln zu dürfen.“

Celebi erklärt: „Der Wechsel zum 1. FC Bocholt kommt für mich zum perfekten Zeitpunkt. Ich will mich weiterentwickeln und mein Potential weiter ausschöpfen. Man merkt, dass hier etwas entsteht. Ich werde hart dafür arbeiten, zum Erfolg des Clubs beitragen zu können.“

Die U19 startet erst im September in die Saison, bis dahin stehen noch einige Duelle der Profis in der Regionalliga an. Erst am Samstag verlor die Schorch-Elf ein spektakuläres Topspiel gegen den FC Gütersloh mit 3:6 - mehr dazu an dieser Stelle.