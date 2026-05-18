1. FC Bocholt holt Stürmer Malek Fakhro zurück

Malek Fakhro stürmt bald wieder für den 1. FC Bocholt! – Foto: Samira Berns / FCB

Die Rückkehr zum 1. FC Bocholt ist für die „Schwatten“ ein echter Transfercoup. Malek Fakhro, der auch für den SV Straelen und den VfB Lübeck auflief, hat sich zuletzt bei zwei Traditionsvereinen in den Fokus gespielt und ist zum Nationalspieler aufgestiegen. Beim FCB schließt er eine wichtige Baustelle im Sturmzentrum und wird die Offensive im Team von René Lewejohann sofort verstärken.

Der libanesische Nationalspieler, der in Essen beim ETB Schwarz-Weiß Essen groß geworden ist, wechselte im Sommer 2024 zum MSV Duisburg und stieg mit den „Zebras“ in die 3. Liga auf. Für Duisburg erzielte er neun Tore in 29 Partien, für Halle waren es zuletzt acht Treffer in 33 Einsätzen. „Über die genauen Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart“, heißt es vom Klub.

Malek Fakhro: Qualitäten auf und neben dem Platz

Christopher Schorch, Sport-Geschäftsführer des 1. FC Bocholt, erklärt bei der Vorstellung: „Ich freue mich riesig, dass wir Malek endlich wieder bei uns haben. Seit seinem Abschied standen wir durchgehend im Austausch, der Kontakt ist nie abgebrochen. Bereits im vergangenen Jahr haben wir intensiv um ihn gekämpft, damals hat er sich noch einmal anders entschieden. Umso schöner ist es, dass wir ihn jetzt zurück nach Bocholt holen konnten. Malek kennt den Verein, das Umfeld und die Region – und wir wissen genau, welche Qualitäten wir mit ihm zurückbekommen. Er bringt Mentalität, Erfahrung, Torgefahr und eine unglaubliche Wucht im Offensivspiel mit. Gleichzeitig ist er auch für die Kabine enorm wichtig. Als Typ ist er ein echtes Mentalitätsmonster und genau so ein Spieler, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch für das gesamte Mannschaftsleben extrem wertvoll ist. Dass sich ein Spieler mit seiner Qualität erneut bewusst für den 1. FC Bocholt entscheidet, ist ein starkes Zeichen und freut uns enorm.“

Fakhro teilt bei seiner Vorstellung mit: „Ich freue mich sehr, wieder zurück in Bocholt zu sein und künftig wieder alles für den Verein zu geben. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Christopher Schorch und bin ihm dankbar, dass er den Kontakt immer gehalten und sich so um mich bemüht hat. Für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel und ich werde alles dafür tun, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen. Ich möchte meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren einbringen und der Mannschaft helfen – auf und neben dem Platz. Ich hoffe, dass wir hier gemeinsam eine erfolgreiche und schöne Zeit erleben werden.“