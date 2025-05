1. FC Bocholt holt Stammspieler von Fortuna Köln

Spannender Transfer des 1. FC Bocholt: Der Vizemeister der Vorsaison hat am Montag den nächsten Zugang vorgestellt und setzt erneut auf Routine im Mittelfeld. Stipe Batarilo wechselt innerhalb der Regionalliga West und kommt von Fortuna Köln mit der Empfehlung von 346 Einsätzen (51 Tore, 47 Vorlagen) in der 4. Liga.

Der frühere Jugendspieler des 1. FC Köln spielte zwischen 2012 und 2014 bereits für die Südstädter und verlässt die Fortuna am Saisonende nach insgesamt vier Jahren zum zweiten Mal. Der 31-Jährige war in der Zwischenzeit auch Leistungsträger bei Alemannia Aachen und des SC Wiedenbrück, mit zehn Saisontoren ist er aktuell so gefährlich wie noch nie.