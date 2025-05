1. FC Bocholt holt einen Torwart vom VfL Bochum

Der Regionalligist 1. FC Bocholt, der seit dem vergangenen Wochenende schon in der Sommerpause ist, hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 24-jährige Paul Grave wechselt vom VfL Bochum an den Hünting. Die Bocholter haben die Saison in der vierthöchsten Klasse mit 34 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz abgeschlossen.