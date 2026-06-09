1. FC Bocholt holt Boran Özbek von Rot-Weiss Essen

Boran Özbek wechselt zum 1. FC Bocholt. – Foto: Samira Berns

Dabei sind die Essener, für die Özbek seit 2022 auflief, nicht der einzige Ruhrgebiets-Verein in der Ausbildungs-Vita des Neulings. Denn in jungen Jahren bildete zunächst der VfL Bochum den offensiven Mittelfeldspieler aus, ehe er dann zum FC Schalke 04 wechselte. In der Knappenschmiede lief er dann in der U15 auf, zur B-Jugend erfolgte dann der Wechsel zu RWE. In der abgelaufenen Saison absolvierte er in der U19-DFB-Nachwuchsliga insgesamt 24 Partien und erzielte dabei elf Tore, acht Assists kommen ebenfalls hinzu.

Schorch: "Spieler schon länger beobachtet"

Ein Transfer, über den sich Christopher Schorch als Geschäftsführer Sport natürlich freut. "Mit Boran gewinnen wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen jungen Spieler, den wir schon länger intensiv beobachtet haben. Er bringt viele Eigenschaften mit, die hervorragend zu unserer sportlichen Ausrichtung passen: Er ist laufstark, aggressiv im Zweikampf, verfügt über eine hohe Qualität am Ball und strahlt Torgefahr aus. Besonders gefällt uns, dass er auf dem Platz Verantwortung übernimmt und stets den Erfolg der Mannschaft in den Vordergrund stellt. Für sein Alter zeigt er bereits eine bemerkenswerte Reife und Mentalität." Sportdirektor André Fikus erklärt, wie das zur Strategie des Vereins passt. "Wir haben uns bewusst vorgenommen, junge Talente gezielt zu fördern und gleichzeitig nachhaltige Werte für den Verein zu schaffen. Boran passt perfekt in dieses Profil. Wir werden ihn Schritt für Schritt an den Herrenbereich heranführen und ihm das Umfeld bieten, das er für seine weitere Entwicklung benötigt. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten und seiner Einstellung schnell Fuß fassen kann. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat und sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten wichtigen Schritt in seiner Karriere gehen wird."