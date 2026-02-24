1. FC Bocholt hebt Suspendierung von Euschen und Donner wieder auf

Cedric Euschen (9) neben Paul Donner (r.). – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Der 1. FC Bocholt hat die Suspendierung von Cedric Euschen und Paul Donner, die nach einem Vorfall an Karneval vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen worden waren, wieder aufgehoben. Das Duo, das zudem zu einer Geldstrafe sanktioniert wurde, könnte also schon am Donnerstag wieder zum Spieltagskader gehören. Der FCB fängt RW Oberhausen im Niederrheinpokal-Viertelfinale . In der Regionalliga West geht es neuerdings um den Klassenerhalt.

Euschen und Donner mit "vereinsschädigendem Verhalten"

Warum Euschen, der mit sechs Toren zweitbester Schütze des FCB ist, und Donner suspendiert waren, erklärte der FCB ohne konkret zu werden: "Hintergrund sind Vorkommnisse am Rande der Rosenmontagsfeierlichkeiten in Bocholt. Das gezeigte Verhalten entspricht in keiner Weise den Werten sowie dem professionellen Anspruch unseres Vereins." Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch hatte ergänzt: „Unabhängig von sportlichen Gesichtspunkten dulden wir kein vereinsschädigendes Verhalten. Wir erwarten von allen Spielern, dass sie ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion jederzeit gerecht werden - auf und außerhalb des Platzes."

Einige Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Bonner SC sieht die Welt schon wieder anders aus. Der 1. FC Bocholt erklärt den Vorfall für abgeschlossen: "In den vergangenen Tagen fanden intensive interne Gespräche mit den Spielern, der sportlichen Leitung sowie der Mannschaft statt. Beide Spieler haben ihr Fehlverhalten eingeräumt und sich sowohl beim Verein als auch innerhalb der Mannschaft entschuldigt."