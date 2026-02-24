 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

1. FC Bocholt hebt Suspendierung von Euschen und Donner wieder auf

Regionalliga: Der 1. FC Bocholt hat in der vergangenen Woche Cedric Euschen und Paul Donner nach einem Vorfall an Karneval suspendiert und Geldstrafen gegen das Duo ausgesprochen. Ab sofort ist die Suspendierung der Spieler wieder aufgehoben.

von André Nückel · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser
Cedric Euschen (9) neben Paul Donner (r.).
Cedric Euschen (9) neben Paul Donner (r.). – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Der 1. FC Bocholt hat die Suspendierung von Cedric Euschen und Paul Donner, die nach einem Vorfall an Karneval vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen worden waren, wieder aufgehoben. Das Duo, das zudem zu einer Geldstrafe sanktioniert wurde, könnte also schon am Donnerstag wieder zum Spieltagskader gehören. Der FCB fängt RW Oberhausen im Niederrheinpokal-Viertelfinale. In der Regionalliga West geht es neuerdings um den Klassenerhalt.

Euschen und Donner mit "vereinsschädigendem Verhalten"

Warum Euschen, der mit sechs Toren zweitbester Schütze des FCB ist, und Donner suspendiert waren, erklärte der FCB ohne konkret zu werden: "Hintergrund sind Vorkommnisse am Rande der Rosenmontagsfeierlichkeiten in Bocholt. Das gezeigte Verhalten entspricht in keiner Weise den Werten sowie dem professionellen Anspruch unseres Vereins." Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch hatte ergänzt: „Unabhängig von sportlichen Gesichtspunkten dulden wir kein vereinsschädigendes Verhalten. Wir erwarten von allen Spielern, dass sie ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion jederzeit gerecht werden - auf und außerhalb des Platzes."

Einige Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Bonner SC sieht die Welt schon wieder anders aus. Der 1. FC Bocholt erklärt den Vorfall für abgeschlossen: "In den vergangenen Tagen fanden intensive interne Gespräche mit den Spielern, der sportlichen Leitung sowie der Mannschaft statt. Beide Spieler haben ihr Fehlverhalten eingeräumt und sich sowohl beim Verein als auch innerhalb der Mannschaft entschuldigt."

Bocholt ermöglicht zweite Chance - schwierige Phase für Regionalliga-Klub

Schorch äußert sich in den Vereinsmedien wie folgt: „Wir haben unmittelbar und konsequent reagiert. Entscheidend war für uns, dass das Fehlverhalten klar benannt, sanktioniert und aufgearbeitet wird. Gleichzeitig haben Cedric und Paul in den Gesprächen Verantwortung übernommen und Einsicht gezeigt. Konsequenz bedeutet für uns auch, Entwicklung zu ermöglichen. Nach einer klaren Sanktion gehört eine zweite Chance zu unserem Werteverständnis dazu.“

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30live

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

Nach der Bonn-Pleite rief Trainer René Lewejohann den Abstiegskampf aus, der FCB ist letzter der FuPa-Formtabelle und beklagt aktuell großes Verletzungspech. Da helfen Euschen, der seine Qualität schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, und Donner, der bereits 13-mal gespielt hat, natürlich weiter. Am Donnerstag steht der Niederrheinpokal an, am Sonntag das wichtige Auswärtsspiel bei Sportfreunde Siegen.

>>> Es gibt wohl nur drei Absteiger aus der Regionalliga West

