1. FC Bocholt hat Klassenerhalt sicher, BVB II springt auf Rang drei

Borussia Dortmund II hat das Verfolgerduell bei den Sportfreunde Siegen knapp, aber verdient für sich entschieden. Vor 3.475 Zuschauern sorgte Samuele Inácio bereits früh für den einzigen Treffer der Partie (9.). Die Dortmunder nutzten damit direkt ihre erste Druckphase.

Siegen, das als Aufsteiger eine starke Saison spielt und im oberen Mittelfeld etabliert ist, fand in der Folge keinen Weg zurück ins Spiel. Der BVB verteidigte die Führung konsequent und schiebt sich durch den Erfolg auf Rang drei vor. Schöner Nebeneffekt: Der Drittliga-Absteiger überholt die U23 des FC Schalke 04 in der Tabelle.