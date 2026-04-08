 2026-04-08T20:34:17.496Z

Allgemeines

1. FC Bocholt hat Klassenerhalt sicher, BVB II springt auf Rang drei

Regionalliga West: Borussia Dortmund II gewinnt bei Sportfreunde Siegen und klettert auf Rang drei, während der 1. FC Bocholt beim SC Wiedenbrück wichtige Punkte im Tabellenkeller sammelt.

von André Nückel · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Jubel beim 1. FC Bocholt.
Jubel beim 1. FC Bocholt. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
SC Wiedenbrück
1.FC Bocholt
SF Siegen

Zwei Nachholspiele haben in der Regionalliga West für Bewegung in der Tabelle gesorgt. Während Borussia Dortmund II mit einem Auswärtssieg im Topfeld weiter Boden gutmacht, verschafft sich der 1. FC Bocholt im unteren Tabellenbereich Luft - das ist der Klassenerhalt! Für Sportfreunde Siegen und den SC Wiedenbrück hingegen sind es Rückschläge mit unterschiedlicher Tragweite.

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Bocholt darf jubeln

Heute, 19:30 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
0
2
Abpfiff

Im Tabellenkeller feierte der 1. FC Bocholt einen wichtigen Auswärtssieg beim SC Wiedenbrück. Charles-Jesaja Herrmann brachte die Gäste früh in Führung (10.), ehe Dawyn-Paul Donner im zweiten Durchgang nachlegte (57.).

Wiedenbrück, das weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz steht, bleibt bei einem Sechs-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer und behält die rote Laterne. Für Bocholt bedeutet der Sieg dagegen den Klassenerhalt, wenngleich er rechnerisch noch nicht perfekt ist. 13 Punkte sollten aber deutlich genügend, um auch 2026/27 in der Regionalliga zu spielen.

>>> Liveticker SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt

BVB überholt Schalke

Heute, 19:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
0
1
Abpfiff

Borussia Dortmund II hat das Verfolgerduell bei den Sportfreunde Siegen knapp, aber verdient für sich entschieden. Vor 3.475 Zuschauern sorgte Samuele Inácio bereits früh für den einzigen Treffer der Partie (9.). Die Dortmunder nutzten damit direkt ihre erste Druckphase.

Siegen, das als Aufsteiger eine starke Saison spielt und im oberen Mittelfeld etabliert ist, fand in der Folge keinen Weg zurück ins Spiel. Der BVB verteidigte die Führung konsequent und schiebt sich durch den Erfolg auf Rang drei vor. Schöner Nebeneffekt: Der Drittliga-Absteiger überholt die U23 des FC Schalke 04 in der Tabelle.

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Der nächste Spieltag der Regionalliga West

29. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Wuppertaler SV
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Siegen
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück
So., 12.04.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Schalke 04 II
So., 12.04.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - SC Paderborn 07 II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Köln II
Mi., 22.04.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Borussia Dortmund II

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