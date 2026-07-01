1. FC Bocholt hält gegen Erstligisten FC Aberdeen stark mit

Der 1. FC Bocholt hat sich im Trainingslager im niederländischen Delden gegen den FC Aberdeen gut verkauft. Gegen den schottischen Erstligisten, der in seiner Heimat regelmäßig auf Klubs wie Celtic Glasgow oder Glasgow Rangers trifft und viermal schottischer Meister wurde, unterlag Bocholt nur knapp mit 0:1.
Für Trainer Guerino Capretti war es das erste Spiel an der Seitenlinie des 1. FC Bocholt. Entsprechend nutzte der neue Coach die Partie auch, um zu testen und reichlich zu wechseln. Zur Pause stand es noch 0:0, Bocholt hielt gegen den prominenten Gegner also lange die Null und blieb defensiv stabil.
Die Entscheidung fiel nach knapp einer Stunde. Kenan Bilalovic erzielte in der 58. Minute das 1:0 für Aberdeen. Weitere Treffer fielen nicht. Für Bocholt bleibt damit trotz der Niederlage ein positives Fazit: Gegen einen international deutlich bekannteren Gegner war die Mannschaft konkurrenzfähig und lieferte im ersten Test unter Capretti ein starkes Ergebnis. Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, stärkt der erste Eindruck die Hoffnung auf ein besseres Abschneiden in der Regionalliga West.
Zur ersten Startelf zählten unter anderem Rückkehrer Malek Fakhro oder Luca Puhe, der vom SV Biemenhorst kam.
Startelf 1. FC Bocholt:
Haakon Pomorin, Kilian Zaruba, Patrick Kurzen, Stipe Batarilo, Malek Fakhro, Dominik Lanius, Linus Olthoff, Marlon Frey, Mika Walther, Marvin Lorch, Luca Puhe
Ersatzbank:
Paul Grave, Mats Remberg, Maximilian Jansen, Arnold Budimbu, Nicolas Hirschberger, Venhar Ismailji, Boran Özbek, Ozan Hot, Jeff Mensah, Benjamin Friesen, Ensar Celebi, Paul Seidel
Trainer: Guerino Capretti
Zugänge: Luca Puhe (SV Biemenhorst), Mats Remberg (VfL Osnabrück), Malek Fakhro (Hallescher FC), Benjamin Friesen (SC Wiedenbrück), Nicolas Hirschberger (Wuppertaler SV), Kasper Harbering (SV Schermbeck), Guerino Capretti (VfB Lübeck), Pierre Becken (VfB Lübeck), Boran Özbek (Rot weiß Essen U19), Venhar Ismailji (FC Büderich), Mika Walther (RB Leipzig U19), Daniel Gerstmayer (FV Illertissen), Mika Walther (RB Leipzig), Boran Özbek (Rot-Weiss Essen), Kilian Pascal Zaruba (Hallescher FC)
Abgänge: Lucas Fox (Ziel unbekannt), Johannes Dörfler (Ziel unbekannt), Dawyn-Paul Donner (Ziel unbekannt), Maximilian Adamski (Ziel unbekannt), Isaak Akritidis (Ziel unbekannt), Aaron Bayakala (Ziel unbekannt), Thomas Gösweiner (Ziel unbekannt), Julian Riedel (SV Blau-Weiß Dingden), Cedric Euschen (SV Rödinghausen), Kasper Harbering (Ziel unbekannt), Kasper Harbering (Fortuna Düsseldorf II), Dawyn-Paul Donner (TSV Steinbach Haiger), Philipp Hanke (BV Brambauer 13/45)