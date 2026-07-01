1. FC Bocholt hält gegen Erstligisten FC Aberdeen stark mit

Der 1. FC Bocholt spielt gegen den FC Aberdeen. – Foto: Markus Verwimp

Der 1. FC Bocholt hat sich im Trainingslager im niederländischen Delden gegen den FC Aberdeen gut verkauft. Gegen den schottischen Erstligisten, der in seiner Heimat regelmäßig auf Klubs wie Celtic Glasgow oder Glasgow Rangers trifft und viermal schottischer Meister wurde, unterlag Bocholt nur knapp mit 0:1.

Für Trainer Guerino Capretti war es das erste Spiel an der Seitenlinie des 1. FC Bocholt. Entsprechend nutzte der neue Coach die Partie auch, um zu testen und reichlich zu wechseln. Zur Pause stand es noch 0:0, Bocholt hielt gegen den prominenten Gegner also lange die Null und blieb defensiv stabil.

Guter Eindruck des FCB

Die Entscheidung fiel nach knapp einer Stunde. Kenan Bilalovic erzielte in der 58. Minute das 1:0 für Aberdeen. Weitere Treffer fielen nicht. Für Bocholt bleibt damit trotz der Niederlage ein positives Fazit: Gegen einen international deutlich bekannteren Gegner war die Mannschaft konkurrenzfähig und lieferte im ersten Test unter Capretti ein starkes Ergebnis. Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, stärkt der erste Eindruck die Hoffnung auf ein besseres Abschneiden in der Regionalliga West.