1. FC Bocholt gibt Vertragsauflösung von Spieler bekannt Regionalliga: Der 1. FC Bocholt und Nicolas Hirschberger haben den Vertrag aufgelöst. Der Mittelfeldspieler war zuletzt an den Wuppertaler SV ausgeliehen. von André Nückel · Heute, 14:57 Uhr · 0 Leser

Spielt nicht mehr für Bocholt: Nicolas Hirschberger. – Foto: 1. FC Bocholt

Der 1. FC Bocholt und Nicolas Hirschberger gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Regionalligist mitteilt, haben sich Verein und Spieler auf eine einvernehmliche Auflösung des ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrags verständigt.

Hirschberger war im Januar 2024 an den Bocholter Hünting gewechselt. Seitdem absolvierte der 27-jährige Mittelfeldspieler 54 Pflichtspiele für die Schwatten. In der Rückrunde der vergangenen Saison 2025/26 spielte Hirschberger bereits nicht mehr für Bocholt, sondern war an den Wuppertaler SV ausgeliehen. Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch verabschiedet den Mittelfeldspieler mit anerkennenden Worten: „Nicolas hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren jederzeit professionell in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich mit dem Verein identifiziert. Für seinen Einsatz im Trikot des 1. FC Bocholt bedanken wir uns ausdrücklich. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste.“

Viel Regionalliga-Erfahrung im Profil Der gebürtige Rheinberger bringt reichlich Erfahrung aus dem höheren Amateurfußball mit. Hirschberger wurde in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet und spielte in der U19 für Rot-Weiss Essen. Über SG Wattenscheid 09 führte sein Weg zunächst zum VfB Homberg, anschließend wechselte er zur U23 von Fortuna Düsseldorf. Danach folgte der Schritt nach Bocholt, wo Hirschberger bis zuletzt zum Kader gehörte, ehe er in der vergangenen Rückrunde beim WSV Spielpraxis sammelte. Dass er auch künftig auf Regionalliga-Niveau interessant sein dürfte, liegt nahe. Sollte Hirschberger innerhalb der Liga bleiben, könnte es in der Saison 2026/27 sogar zu einem Wiedersehen mit den Schwatten kommen.