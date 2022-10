1. FC Bocholt gibt Führung aus der Hand Regionalliga West: Am 13. Spieltag unterlag der 1. FC Bocholt dem SV Lippstadt.

Eine anstrengende Woche für den 1. FC Bocholt fand an diesem Samstag ihren Höhepunkt und auch zugleich ihr Ende. Dem Sieg in der Liga gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln folgte am Mittwoch das kräftezehrende Duell im Niederrheinpokal bei Oberligist TuRU Düsseldorf, in dem die Bocholter sich erst im Elfmeterschießen für das Viertelfinale qualifizieren konnten. Zum Abschluss gab es eine Niederlage gegen den SV Lippstadt.