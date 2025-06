1. FC Bocholt gibt Flügel ab, RW Oberhausens Davari in die 3. Liga

„Raphael ist ein Spieler mit einem außergewöhnlichen Gespür für gefährliche Situationen. Er ist technisch versiert, variabel in der Offensive einsetzbar und bringt mit seiner Torgefahr genau die Qualitäten mit, die wir gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass wir Raphael für uns gewinnen konnten, und heißen ihn herzlich willkommen", erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Franz Gerber in den Vereinsmedien von Erfurt.

Davari wechselt in die 3. Liga

Daniel Davari, der 2014 mit dem Iran an der Weltmeisterschaft teilnahm und zuvor Stammtorhüter von Eintracht Braunschweig in der Bundesliga und 2. Liga war, verlässt Rot-Weiß Oberhausen mit Saisonwechsel. Zwischen 2019 und 2020 sowie zwischen 2022 bis zuletzt war er bei RWO aktiv, die vergangenen beiden Jahre war er als Torwarttrainer ein essentieller Teil des Trainerteams.

Der 37-Jährige wechselt nun in die 3. Liga und wird neuer Torwarttrainer des VfL Osnabrück. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfL Osnabrück – ein Standort, bei dem sich in der Vergangenheit Torhüter extrem erfolgreich entwickelt haben. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass das auch in Zukunft der Fall ist“, teilt Davari in den Vereinsmedien mit. Osnabrücks Direktor Fußball Joe Enochs ergänzt: „Mit Daniel Davari konnten wir einen ambitionierten Torwarttrainer für uns gewinnen, der durch seine sehr erfolgreiche Karriere als Spieler und seine Ausbildung sehr viel Erfahrung mitbringt. Zudem sind wir davon überzeugt, dass er mit seiner Art und seinen Blick auf den Fußball unser Trainer- und Funktionsteam inhaltlich und menschlich bereichern wird.“

„Daniel hat bei RWO in unterschiedlichen Rollen herausragende Arbeit geleistet. Als Torwart war er ein sicherer Rückhalt, als Trainer ein mehr als engagierter und fachlich starker Begleiter unserer Keeper - sowohl in der Jugend, als auch bei den Senioren. Natürlich schmerzt sein Abgang, aber wir gönnen ihm diesen nächsten Karriereschritt von Herzen und wünschen ihm beim VfL Osnabrück viel Erfolg", kommentiert Dennis Lichtenwimmer-Conversano den Abgang.