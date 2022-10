1. FC Bocholt gewinnt gegen Spitzenreiter – und verliert den Kapitän Der Regionalligist setzt mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Rödinghausen ein Ausrufezeichen. Top-Stürmer Malek Fakhro machte die Sensation perfekt. Abwehrchef Tim Winking aber musste nach einem Luftduell ins Krankenhaus gebracht werden, ein Wermutstropfen.

Der 1. FC Bocholt hat die Abstiegszone der Regionalliga West endlich verlassen. Mit einem 1:0-Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter SV Rödinghausen rückt das Team von Trainer Marcus John auf Tabellenplatz zwölf vor. „Die Jungs haben sich das ein, oder andere Kaltgetränk heute verdient. Ein super Sieg, auch für die Moral“, so Bocholts Coach nach der Auswärtspartie am Samstagnachmittag.

Die Schwarz-Weißen starteten bereits stark, früh hätte Rückkehrer Mika Hanraths (14.) per Kopf treffen können. In der 20. Minute aber folgte die Vorentscheidung, als Rödinghausens Jonathan Riemer aufgrund einer Notbremse gegen FCB-Angreifer Isaak Akritidis mit Rot vom Platz gestellt wurde. So waren die Gäste in der Folge überaus dominant, der Ball lief gut in den eigenen Reihen. Die Aufsteiger spielten zahlreiche Gelegenheiten heraus, ohne jedoch allzu kaltschnäuzig unterwegs zu sein.

Kapitän Tim Winking, der früh im zweiten Durchgang eine aussichtsreiche Chance hatte, rasselte jedoch im Luftduell mit Damjan Marceta zusammen. Knapp eine Stunde war zu dem Zeitpunkt gespielt. Doch für den Abwehrchef ging es nicht weiter, der Routinier musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Notfallsanitäter waren mit einer Trage aufs Feld gelaufen. „Bei Tim sieht es nicht gut aus, um sein Auge herum war alles geschwollen und er befindet sich zurzeit zur Behandlung im Krankenhaus“, sagte Marcus John. Und das, obwohl der 28-jährige Winking zuletzt bereits mit Verletzungspech zu kämpfen hatte.