1. FC Bocholt gegen Fortuna Köln am Hünting Regionalliga West: Rückbaumaßnahmen machen das Spiel möglich.

Das Regionalliga-Spiel des 1. FC Bocholt gegen Fortuna Köln findet am 17. Dezember (Samstag, 14 Uhr) in der Gigaset Arena statt. Die Stadt Bocholt und die Polizei gaben am Freitag endgültig grünes Licht für die Austragung dieser Nachholpartie des 8. Spieltags am Hünting.