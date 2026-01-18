1. FC Bocholt: Fox nicht mehr die Nummer 1, Holldack kein Kapitän mehr

René Lewejohann baut sich den 1. FC Bocholt nach und nach nach seinen Vorstellungen und Eindrücken um. Der neue Trainer hat nun entschieden, dass Lucas Fox nicht mehr der Stammtorhüter des FCB ist, außerdem verliert Kapitän Jan Holldack die Kapitänsbinde

Nationaltorhüter Fox muss ins zweite Glied

Diese beiden Personalentscheidungen hat Lewejohann dem Bocholter Borkener Volksblatt nach dem 5:0-Erfolg gegen Blau-Weiß Dingden bestätigt. "Die Torwart-Entscheidung steht. Man hat sie heute gesehen", teilte der Coach entsprechend mit. Paul Grave, im Sommer vom VfL Bochum gekommen und lange verletzt gewesen, geht als neuer Stammtorhüter in das Duell mit dem FC Gütersloh in der kommenden Woche.

Für Fox ist die Wahl des neuen Trainers extrem bitter, schließlich war der 25-Jährige in den vergangenen Jahren der sichere Rückhalt des FCB und gleichzeitig stieg er auch zum Fanliebling auf. Des Weiteren haben ihn seine guten Leistungen zurück in den Kader der luxemburgischen Nationalmannschaft geführt. 2025 gehörte er beispielsweise zum Kader gegen Deutschland, 2024 war er gegen Belgien und Frankreich dabei. Ein Status, den der Ersatz-Nationaltorhüter garantiert nicht verlieren möchte, deshalb wird die Situation von Fox garantiert bis zum Ablauf der Wechselfrist am 2. Februar unter Beobachtung stehen.