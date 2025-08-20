1. FC Bocholt: Euschen und Hirschberger sorgen für die 2. Runde

Mit mächtig Selbstvertrauen startete Katernberg in sein Heimspiel gegen Bocholt, zeigte sich frech und spielte mutig mit, doch zwei Doppelschläge des FCB brachen der Elf von Sascha Hense das Genick: Euschen (7. & 11.) und Hirschberger (39. & 42.) bestraften entweder Fehler der Defensive oder vollendeten Angriffe der "Schwatten" problemlos zum 4:0-Pausenstand.

So ging es dann auch direkt im zweiten Abschnitt weiter, als Patrick Kurzen wenige Minuten nach seiner Einwechslung auf 5:0 erhöhte (49.) und Johannes Dörfler den Schlusspunkt setzte (73.). Katernberg verpasste einen eigenen Treffer, verkaufte sich über weite Strecken der Partie aber gut. Am Donnerstag wird der Gegner der 2. Runde des FCB ausgelost - natürlich live auf FuPa.

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – 1. FC Bocholt 0:6

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Luca Campe, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Yves Busch, Alain Hansmann-Jackson, Maurice Tavio Y Huete, Timo Conde, Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Philipp Hanke, Kasper Harbering, Jonas Carls, Isaak Akritidis, Bogdan Shubin, Nicolas Hirschberger, Cedric Euschen (46. Patrick Kurzen), Aaron Bayakala, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg )

Tore: 0:1 Cedric Euschen (7.), 0:2 Cedric Euschen (11.), 0:3 Nicolas Hirschberger (39.), 0:4 Nicolas Hirschberger (42.), 0:5 Patrick Kurzen (49.), 0:6 Johannes Dörfler (73.)

Die Vorschau

Die DJK/SF Katernberg sind am Mittwochabend der Gastgeber des Regionalliga-Top-Teams 1. FC Bocholt im Niederrheinpokal. Gelingt der Pflichtsieg oder die Überraschung? Das erfahrt ihr im FuPa-Liveticker ab 19.30 Uhr!