1. FC Bocholt: Das sind alle Trainer seit 1967

Auf dem Trainerstuhl des 1. FC Bocholt haben in der Vergangenheit schon einige Coaches Platz genommen. Erst in den vergangenen zehn Jahren ist das Stühlerücken merklich zurückgegangen, was vor allem an der langen Amtszeit von Manuel Jara liegt, der fast sieben Jahre das Kommando an der Seitenlinie führte. Auch sein Nachfolger Jan Winking stand über zwei Jahre in der Verantwortung und führte den Verein bis in die Regionalliga West. Aktuell ist Christopher Schorch in der Verantwortung.
17.2.2025 - heute: Christopher Schorch
10.10.2024 - 16.2.2025: Sunay Acar
17.9.2024 - 9.10.2024: Christopher Schorch (Interimstrainer)
1.7.2024 - 16.9.2024: Björn Mehnert
1.7.2023 - 30.6.2024: Dietmar Hirsch
4.2.2023 - 30.6.2023: Marcus John
1.1.2023 - 3.2.2023: Sven Schuchardt
9.8.2022 - 31.12.2022: Marcus John
1.5.2020 - 8.8.2022: Jan Winking
1.7.2013 - 1.4.2020: Manuel Jara
1.7.2012 - 30.6.2013: Sascha Brouwer
13.4.2012 - 30.6.2012: Ivan Alduk
22.12.2011 - 12.4.2012: Georg Schmeinck
6.10.2010 - 31.12.2011: Sebastian Eul
1.7.2008 - 5.10.2010: Ralf Bugla
7.3.2007 - 7.10.2008: Werner Wildhagen
1.1.2001 - 4.3.2007: Franz-Josef Tenhagen
1.7.2000 - 31.12.2000: Dirk Helmig
11.11.1999 - 30.6.2000: Heinz Neumann
21.9.1999 - 8.11.1999: Friedel Elting
1.7.1999 - 20.9.1999: Dirk Lueg
14.4.1997 - 30.6.1997: Matthias Herget
21.2.1997 - 13.4.1997: Markus Schneiders
1.7.1996 - 20.2.1997: Fritz Bischoff
25.5.1996 - 30.6.1996: Manfred Bockenfeld
1.7.1991 - 24.5.1996: Franz Josef Tenhagen
1.7.1990 - 30.6.1991: Ludger Bißlich
1.7.1987 - 31.12.1987: Friedhelm Wenzlaff
1.7.1985 - 30.6.1987: Hans Sondermann
1.7.1982 - 30.6.1985: Rolf Müller
1.7.1974 - 30.6.1982: Friedel Elting
1.7.1972 - 30.6.1974: Günter Werschy
1.7.1971 - 30.6.1972: Ludwig Bartholot
1.7.1970 - 30.6.1971: Lambert Rondhuis
1.7.1967 - 30.6.1970: Friedel Elting
_______________
_______________
Leider konnten wir den gesamten Zeitraum nicht lückenlos füllen. Über Infos, die zur Aufklärung der fehlenden Daten führen, würden wir uns sehr freuen. Diese gerne an fupa@rp-digital.de einsenden. Hinweise zu Trainer vor 1967 nehmen wir ebenfalls dankend entgegen.