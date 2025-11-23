 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Der 1. FC Bocholt hat sich in der Regionalliga etabliert.
Der 1. FC Bocholt hat sich in der Regionalliga etabliert. – Foto: Meiki Graff

1. FC Bocholt: Das sind alle Trainer seit 1967

1. FC Bocholt: Das sind alle Trainer des 1. FC Bocholt seit 1967 in der Übersicht. Seit Februar 2025 wird der Verein von Christopher Schorch trainiert.

Regionalliga West
1.FC Bocholt
Christopher Schorch
Christopher Schorch
Sunay Acar
Sunay Acar
Franz-Josef Tenhagen
Franz-Josef Tenhagen

Auf dem Trainerstuhl des 1. FC Bocholt haben in der Vergangenheit schon einige Coaches Platz genommen. Erst in den vergangenen zehn Jahren ist das Stühlerücken merklich zurückgegangen, was vor allem an der langen Amtszeit von Manuel Jara liegt, der fast sieben Jahre das Kommando an der Seitenlinie führte. Auch sein Nachfolger Jan Winking stand über zwei Jahre in der Verantwortung und führte den Verein bis in die Regionalliga West. Aktuell ist Christopher Schorch in der Verantwortung.

  • Alle Trainer des 1. FC Bocholt seit 1967 in der Übersicht.
  • Aktueller Trainer ist Christopher Schorch.
  • Rekordtrainer des 1. FC Bocholt ist Franz-Josef Tenhagen. Das heutige Präsidiumsmitglied des VfL Bochum kommt in zwei Amtszeiten auf 4.042 Tage an der Seitenlinie. Das sind in Summe mehr als elf Jahre.
  • Die längste Zeit am Stück war Friedel Elting für den 1. FC Bocholt tätig. Insgesamt dreimal übernahm er den Trainerposten, die längste Zeit dauerte sechs Jahre, elf Monate und 30 Tage.

Die Trainer in der Übersicht

17.2.2025 - heute: Christopher Schorch

10.10.2024 - 16.2.2025: Sunay Acar

17.9.2024 - 9.10.2024: Christopher Schorch (Interimstrainer)

1.7.2024 - 16.9.2024: Björn Mehnert

1.7.2023 - 30.6.2024: Dietmar Hirsch

4.2.2023 - 30.6.2023: Marcus John

Christopher Schorch ist der aktuelle Cheftrainer beim 1. FC Bocholt.
Christopher Schorch ist der aktuelle Cheftrainer beim 1. FC Bocholt. – Foto: Jochen Classen

1.1.2023 - 3.2.2023: Sven Schuchardt

9.8.2022 - 31.12.2022: Marcus John

1.5.2020 - 8.8.2022: Jan Winking

1.7.2013 - 1.4.2020: Manuel Jara

1.7.2012 - 30.6.2013: Sascha Brouwer

13.4.2012 - 30.6.2012: Ivan Alduk

22.12.2011 - 12.4.2012: Georg Schmeinck

6.10.2010 - 31.12.2011: Sebastian Eul

1.7.2008 - 5.10.2010: Ralf Bugla

7.3.2007 - 7.10.2008: Werner Wildhagen

Rekordtrainer Tenhagen tritt ab

1.1.2001 - 4.3.2007: Franz-Josef Tenhagen

1.7.2000 - 31.12.2000: Dirk Helmig

11.11.1999 - 30.6.2000: Heinz Neumann

21.9.1999 - 8.11.1999: Friedel Elting

1.7.1999 - 20.9.1999: Dirk Lueg

14.4.1997 - 30.6.1997: Matthias Herget

21.2.1997 - 13.4.1997: Markus Schneiders

1.7.1996 - 20.2.1997: Fritz Bischoff

25.5.1996 - 30.6.1996: Manfred Bockenfeld

1.7.1991 - 24.5.1996: Franz Josef Tenhagen

Wechselhafte Jahrzehnte

1.7.1990 - 30.6.1991: Ludger Bißlich

1.7.1987 - 31.12.1987: Friedhelm Wenzlaff

1.7.1985 - 30.6.1987: Hans Sondermann

1.7.1982 - 30.6.1985: Rolf Müller

1.7.1974 - 30.6.1982: Friedel Elting

1.7.1972 - 30.6.1974: Günter Werschy

1.7.1971 - 30.6.1972: Ludwig Bartholot

1.7.1970 - 30.6.1971: Lambert Rondhuis

1.7.1967 - 30.6.1970: Friedel Elting

Leider konnten wir den gesamten Zeitraum nicht lückenlos füllen. Über Infos, die zur Aufklärung der fehlenden Daten führen, würden wir uns sehr freuen. Diese gerne an fupa@rp-digital.de einsenden. Hinweise zu Trainer vor 1967 nehmen wir ebenfalls dankend entgegen.

