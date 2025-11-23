1. FC Bocholt: Das sind alle Trainer seit 1946

Auf dem Trainerstuhl des 1. FC Bocholt haben in der Vergangenheit schon einige Coaches Platz genommen. Erst in den vergangenen zehn Jahren ist das Stühlerücken merklich zurückgegangen, was vor allem an der langen Amtszeit von Manuel Jara liegt, der fast sieben Jahre das Kommando an der Seitenlinie führte. Auch sein Nachfolger Jan Winking stand über zwei Jahre in der Verantwortung und führte den Verein bis in die Regionalliga West. Aktuell ist Christopher Schorch in der Verantwortung.
17.2.2025 - heute: Christopher Schorch
10.10.2024 - 16.2.2025: Sunay Acar
17.9.2024 - 9.10.2024: Christopher Schorch (Interimstrainer)
1.7.2024 - 16.9.2024: Björn Mehnert
1.7.2023 - 30.6.2024: Dietmar Hirsch
4.2.2023 - 30.6.2023: Marcus John
1.1.2023 - 3.2.2023: Sven Schuchardt
9.8.2022 - 31.12.2022: Marcus John
1.5.2020 - 8.8.2022: Jan Winking
1.7.2013 - 1.4.2020: Manuel Jara
1.7.2012 - 30.6.2013: Sascha Brouwer
13.4.2012 - 30.6.2012: Ivan Alduk
22.12.2011 - 12.4.2012: Georg Schmeinck
6.10.2010 - 31.12.2011: Sebastian Eul
1.7.2008 - 5.10.2010: Ralf Bugla
7.3.2007 - 7.10.2008: Werner Wildhagen
1.1.2001 - 4.3.2007: Franz-Josef Tenhagen
1.7.2000 - 31.12.2000: Dirk Helmig
11.11.1999 - 30.6.2000: Heinz Neumann
21.9.1999 - 8.11.1999: Friedel Elting
1.7.1999 - 20.9.1999: Dirk Lueg
September 1997- 1999: Franz-Josef Kneuper
14.4.1997 - 30.6.1997: Matthias Herget
21.2.1997 - 13.4.1997: Markus Schneiders
1.7.1996 - 20.2.1997: Fritz Bischoff
25.5.1996 - 30.6.1996: Manfred Bockenfeld
1.7.1991 - 24.5.1996: Franz Josef Tenhagen
1.7.1990 - 30.6.1991: Ludger Bißlich
1989 - 1990: Wolfgang Kieselmann
1988 - 1990: Paul Holz
1987 - 1988: Friedhelm Wenzlaff
1985 - 1987: Hans Sondermann
1982 - 1985: Rolf Müller
1974 - 1982: Friedel Elting
1972 - 1974: Günther Werschy
1971 - 1972: Ludwig Bartholot
1.1.1971 - 1.6. 1971: Werner Vorholt
1965 - 1.1. 1967: Lambert Rondhuis
1962 - 1965: Kurt Voigt
1960 - 1962: Paul Zielinski
1953 - 1954: Hans Welke
1949 - 1953: Jakob van Burgh
1948 - 1949: Josef Lammers
1946 - 1948: Paul Zielinski
_______________
>>> Hier gehts zur Chronik des 1. FC Bocholt
>>> Die aktuelle Saison findet ihr hier
>>> Alle News zum 1. FCB gibt es an dieser Stelle
_______________