Allgemeines
Der 1. FC Bocholt hat sich in der Regionalliga etabliert.
Der 1. FC Bocholt hat sich in der Regionalliga etabliert. – Foto: Meiki Graff

1. FC Bocholt: Das sind alle Trainer seit 1946

1. FC Bocholt: Das sind alle Trainer des 1. FC Bocholt seit 1946 in der Übersicht. Seit Februar 2025 wird der Verein von Christopher Schorch trainiert.

Auf dem Trainerstuhl des 1. FC Bocholt haben in der Vergangenheit schon einige Coaches Platz genommen. Erst in den vergangenen zehn Jahren ist das Stühlerücken merklich zurückgegangen, was vor allem an der langen Amtszeit von Manuel Jara liegt, der fast sieben Jahre das Kommando an der Seitenlinie führte. Auch sein Nachfolger Jan Winking stand über zwei Jahre in der Verantwortung und führte den Verein bis in die Regionalliga West. Aktuell ist Christopher Schorch in der Verantwortung.

  • Alle Trainer des 1. FC Bocholt seit 1946 in der Übersicht.
  • Aktueller Trainer ist Christopher Schorch.
  • Rekordtrainer des 1. FC Bocholt ist Franz-Josef Tenhagen. Das heutige Präsidiumsmitglied des VfL Bochum kommt in zwei Amtszeiten auf 4.042 Tage an der Seitenlinie. Das sind in Summe mehr als elf Jahre.
  • Die längste Zeit am Stück war Friedel Elting für den 1. FC Bocholt tätig. Insgesamt dreimal übernahm er den Trainerposten, die längste Zeit dauerte sechs Jahre, elf Monate und 30 Tage.

Die Trainer in der Übersicht

17.2.2025 - heute: Christopher Schorch

10.10.2024 - 16.2.2025: Sunay Acar

17.9.2024 - 9.10.2024: Christopher Schorch (Interimstrainer)

1.7.2024 - 16.9.2024: Björn Mehnert

1.7.2023 - 30.6.2024: Dietmar Hirsch

4.2.2023 - 30.6.2023: Marcus John

Christopher Schorch ist der aktuelle Cheftrainer beim 1. FC Bocholt.
Christopher Schorch ist der aktuelle Cheftrainer beim 1. FC Bocholt. – Foto: Jochen Classen

1.1.2023 - 3.2.2023: Sven Schuchardt

9.8.2022 - 31.12.2022: Marcus John

1.5.2020 - 8.8.2022: Jan Winking

1.7.2013 - 1.4.2020: Manuel Jara

1.7.2012 - 30.6.2013: Sascha Brouwer

13.4.2012 - 30.6.2012: Ivan Alduk

22.12.2011 - 12.4.2012: Georg Schmeinck

6.10.2010 - 31.12.2011: Sebastian Eul

1.7.2008 - 5.10.2010: Ralf Bugla

7.3.2007 - 7.10.2008: Werner Wildhagen

Rekordtrainer Tenhagen tritt ab

1.1.2001 - 4.3.2007: Franz-Josef Tenhagen

1.7.2000 - 31.12.2000: Dirk Helmig

11.11.1999 - 30.6.2000: Heinz Neumann

21.9.1999 - 8.11.1999: Friedel Elting

1.7.1999 - 20.9.1999: Dirk Lueg

September 1997- 1999: Franz-Josef Kneuper

14.4.1997 - 30.6.1997: Matthias Herget

21.2.1997 - 13.4.1997: Markus Schneiders

1.7.1996 - 20.2.1997: Fritz Bischoff

25.5.1996 - 30.6.1996: Manfred Bockenfeld

1.7.1991 - 24.5.1996: Franz Josef Tenhagen

Wechselhafte Jahrzehnte

1.7.1990 - 30.6.1991: Ludger Bißlich

1989 - 1990: Wolfgang Kieselmann

1988 - 1990: Paul Holz

1987 - 1988: Friedhelm Wenzlaff

1985 - 1987: Hans Sondermann

1982 - 1985: Rolf Müller

1974 - 1982: Friedel Elting

1972 - 1974: Günther Werschy

1971 - 1972: Ludwig Bartholot

1.1.1971 - 1.6. 1971: Werner Vorholt

1965 - 1.1. 1967: Lambert Rondhuis

1962 - 1965: Kurt Voigt

1960 - 1962: Paul Zielinski

1953 - 1954: Hans Welke

1949 - 1953: Jakob van Burgh

1948 - 1949: Josef Lammers

1946 - 1948: Paul Zielinski

