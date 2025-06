1. FC Bocholt: Das ist der Stand bei Malek Fakhro und Anton Heinz

Malek Fakhro und Anton Heinz zum 1. FC Bocholt? Diese beiden Gerüchte sorgen aktuell für viel Aufsehen rund um den Hünting; die FuPa-Meldungen haben mittlerweile auch andere Medienhäuser bestätigt . In dieser Woche hat es zudem neue Entwicklungen in beiden Fällen gegeben, vor allem am Freitag rund um Ex-Bocholt-Angreifer Fakhro.

Der 27-Jährige lief bereits von 2022 bis 2024 für die "Schwatten" auf und begeisterte mit 30 Toren in 61 Spielen für den FCB. Das bescherte Fakhro einen Wechsel zum MSV Duisburg, mit dem er Meister wurde und für den er vor allem in der Hinrunde zu überzeugen wusste (insgesamt neun Tore). Seine Leistungen machten ihn zum Nationalspieler des Libanon, doch der Weg in Duisburg endet. Der Drittliga-Aufsteiger teilte am Freitag die Trennung von insgesamt vier Akteuren mit, darunter auch Fakhro.

Fakhro hatte gehofft, mit dem MSV in der 3. Liga zu spielen. Wie diese Redaktion erfahren hat, spekuliert der Stürmer weiterhin auf den Sprung in die höhere Liga, allerdings sei ein Wechsel nach Bocholt alles andere als unrealistisch. Schließlich könnte der aus Essen stammende Deutsch-Libanese auch mit dem FCB den Sprung in die 3. Liga schaffen; die Regionalliga West scheint 2025/26 so offen wie nie zu sein. Allerdings gibt es einen Haken: die finanzielle Realisierbarkeit.