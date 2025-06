1. FC Bocholt bestätigt Transfer von Arnold Budimbu von Fortuna Köln

UPDATE am Textende.

Der 1. FC Bocholt steht nach FuPa-Informationen vor der Verpflichtung des nächsten Zugangs - und das ist gewiss ein Qualitätskicker. Während die Rückkehr von Malek Fakhro vom MSV Duisburg an den Hünting vom Tisch ist, wechselt dafür ein anderer Spieler mit MSV-Vergangenheit nach Bocholt: Von Fortuna Köln kommt Arnold Budimbu.

Über eine Rückkehr von Fakhro, der in zwei Spielzeiten 30 Regionalliga-Tore für Bocholt schoss, war zuletzt spekuliert worden, doch der Mittelstürmer wechselt in die Regionalliga Nordost zum Traditionsverein Hallescher FC . Dieser Deal steht sein Mittwoch fest. Stattdessen verstärkt den FCB. Der 30-Jährige soll zeitnah vorgestellt werden.

Budimbu durchlief die Jugendabteilung des 1. FC Köln und gehörte vor allem in der U17-Bundesliga 2011/12 zu den besten Akteuren seines Jahrgangs, als ihm 14 Tore gelangen. Bei den Geißböcken spielte er auch zunächst in der Regionalliga West für die U21, anschließend kam er über Rot-Weiß Oberhausen, den FC Schalke 04 U23 und den TSV Steinbach Haiger zum MSV in die 3. Liga, kehrte 2021 aber für ein Halbjahr zurück zu Steinbach. Nach einer Saison beim 1. FC Phönix Lübeck spielte er zuletzt drei Jahre als absolute Dauerbrenner für Fortuna Köln (97 Spiele, sieben Tore, 14 Vorlagen).

Der Rechtsaußen, der flexibel einsetzbar ist, kommt mit der Empfehlung von über 250 Regionalliga- und 28 Drittliga-Partien zum 1. FC Bocholt. Das Trainerteam um Teamchef Christopher Schorch kann demnächst offensiv variabel aufstellen - unter anderem dank Budimbu und Stipe Batarilo, der zuvor ebenfalls für Fortuna Köln auflief.