1. FC Bitterfeld-Wolfen: Stopp im Krankenhaus, Suche nach dem Einklang Verbandsliga +++ Beim Auswärtssieg in Gardelegen läuft nicht alles nach Plan

Bevor sich die Verbandsliga-Fußballer des 1. FC Bitterfeld- Wolfen nach dem 3:0-Auswärtssieg beim SSV Gardelegen am Samstag auf die gut zweistündige Heimfahrt machen konnten, mussten sie noch einen Stopp in der Notaufnahme einlegen – und zwei Kollegen einsacken.

Denn im Spiel waren Christian Brenner und Stephan Eberhard nach 52 Minuten, und damit nur kurz nach Eberhards Tor zum wichtigen 2:0 (51.), mit den Köpfen zusammengeknallt und zogen sich jeweils kleine Platzwunden an der Stirn zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Freude über den dritten Sieg in den letzten vier Spielen – dazu ein Unentschieden – trübte das aber nicht, wie das Jubelbild des Teams mit den beiden Verarzteten in den sozialen Medien zeigte.

Rosemeier: "Müssen mehr Konstanz ins Spiel bringen"

Chefcoach Peer Rosemeier war darauf nicht zu sehen. Er steckte schon ein Stück weit in der Analyse, denn trotz klarem Auswärtssieg war er nicht vollends zufrieden. „Wir spielen keine gute erste Halbzeit“, sagte er in der Nachbetrachtung. „Unser Anlaufen hat nicht gepasst.“ Dennoch ging Bitterfeld-Wolfen mit einer Führung in die Pause, weil Angreifer Viacheslav Potapenko in der 38. Minute ein Zuspiel im Strafraum eiskalt verwertete. Ansonsten sah Rosemeier aber viel Stückwerk auf beiden Seiten. „Es gab viele Ballverluste und Umschaltmomente, aber wir haben defensiv sehr wenig zugelassen.“ Das war dem Coach wichtig, nachdem sein Team in den letzten vier Partien zehn Gegentore kassiert hat.

In den zweiten Abschnitt startete BiWo dann durch das schnelle Tor von Eberhard, mit der letzten Aktion machte der eingewechselte Sebastian Bark noch das 3:0 und sorgte für den Sprung auf Tabellenplatz fünf. „Wir müssen in Zukunft trotzdem mehr Konstanz ins Spiel bringen und die Leistung über 90 Minuten und nicht nur eine Halbzeit oder 60 Minuten bringen“, so Rosemeier trotz des guten Laufs mit zehn Punkten aus vier Partien. „Mal sind wir mit Ball richtig gut, vernachlässigen aber die Defensive. Jetzt standen wir sehr stabil, waren aber mit Ball nicht so sicher, wie ich es mir vorstelle.“ Dies in Einklang zu bringen sei das Ziel für die nächsten Wochen, so der Trainer.