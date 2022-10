1. Damen - Punkteteilung gegen Lüneburg

Trotz unserer bekannten Heimstärke schafften es die Gäste aus Lüneburg von der ersten Minute an auch körperlich dagegenzuhalten und somit unseren bekannten Druck herauszunehmen. Es entwickelte sich ein spannendes Ligaspiel, bis in die Nachspielzeit, wobei sich das Spiel hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen abspielte, Torchancen waren in dieser Partei sehr rar gesät. Beide Defensivreihen konnten fast alle Angriffe abwehren, somit war schon in der Anfangszeit der Partei klar, dass es in diesem Spiel vermutlich nur auf eine oder zwei spielentscheidende Situationen ankommen wird. In der 34. Minute verloren wird dann, nach einem unschönen Foulspiel, unsere Verteidigerin LuLu, die mit einer Schienbeinverletzung ausschied und ins Krankhaus gebracht werden musste, gute Besserung Lulu.

Ohne nennenswerte Torchancen ging es dann in die Halbzeitpause. Der 2. Durchgang war dann ein Spiegelbild der ersten 45 Minuten. Hauptspielbereich war das Mittelfeld und jede Seite wartete auf die eine, vermutlich dann spielentscheidende Aktion. Erst in den letzten Minuten + Nachspielzeit kam es dann zu den bis dahin fehlende Toraktionen und das Spiel wurde dann innerhalb von vier Minuten zum Zerreißen spannend. Den Anfang machten die Gäste aus Lüneburg, die in der 88. Minute eine Ecke von der rechten Seite zugesprochen bekamen, die wir jedoch im Vorfeld einfach besser hätten vermeiden müssen. Nach diesem Eckstoß schafften wir es nicht, den Ball einfach aus dem Gefahrenbereich des 16’ers zu bringen, letztlich kam eine Eintracht-Spielerin an den Ball und schoss ihn in die rechte untere Ecke. Dieser Treffer bedeutete für uns den ersten Rückstand im 7’ten Punktspiel. Nun warfen wir „alles rein“ um in den letzten zwei Minuten + Nachspielzeit zumindest den verdienten Ausgleichstreffer zu erzielen. Die fast zum Zerreißen spürbare Spannung war auf und neben dem Platz deutlich zu merken und in der zwei Minute der Extrazeit erhielten wir dann einen berechtigten Foul-11-Meter zugesprochen. Kamilla übernahm die Verantwortung und versenkte den Ball sicher zum Ausgleichstreffer. Sekunden vor dem Abpfiff hätte auch noch der Führungstreffer für den SVB fallen können, der Ball rollte, nachdem eine Eintracht-Spielerin im Klärungsversuch Li-Ma „abgeschossen“ hat, als Abpraller auch noch über die Torlinie, jedoch pfiff der Schiedsrichter Sekunden vorher bereits ab. Letztlich war es eine verdiente Punkteteilung mit dem beide Teams an diesem Tag zufrieden sein sollten. Wir bleiben damit auch im 7‘ten Spiel ungeschlagen und positionieren uns weiter auf dem 2. Tabellenplatz, mit einem Spiel Rückstand. Am nächsten Samstag geht’s dann zum VfL Güldenstern Stade, Anpfiff ist um 16 Uhr.