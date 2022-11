1. Damen - Bröckel gewinnt das Gipfeltreffen in Böhme

Im Gegensatz zu unserem üblichen Anfangsdruck übernahmen die Gäste im ersten Durchgang, von der ersten Minute an, die Initiative. Bröckel presste hoch und konnte bereits nach vier Spielminuten den ersten Treffer verbuchen. Den Ausgleich für Böhme erzielte Kamilla durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter, 10 Minuten später. Dieser Gegentreffer hinderte den TuS Bröckel jedoch nicht daran, an ihrer Marschrute festzuhalten, sie spielten weiterhin zielstrebig voran, überspielte unsere Abwehrreihe und gingen nach 23 Minuten wieder in Führung.

Der Tabellenführer vom TuS Bröckel gewann das Spitzenspiel in der Frauen-Landesliga gegen unsere 1. Frauenmannschaft, verdient und klar mit 1:5. In diesem Spiel zeigte sich deutlich, dass Bröckel nicht zu Unrecht die Liga anführt und dass sie als ehemaliger Oberligist über sehr gute spielerische und taktische Fähigkeiten verfügen.

Nach dem Seitenwechsel kam Böhme dann viel besser ins Spiel und erarbeitete sich dann immer mehr Spielanteile, jedoch fehlte ihnen an diesem Tag auch das gewisse Glück in einigen Abschlussmöglichkeiten, so dass es trotz des 2-Tore-Rückstandes immer spannend blieb. Das gesamte Spiel zeigten beide Teams, die sich im Bereich Einsatz- und Laufbereitschaft in nichts unterschieden, dass beide derzeit berechtigt oben in der Tabelle stehen, so dass die sehr zahlreich erschienen Zuschauer ein gutes Frauenfußballspiel sahen. Böhme machte mit zunehmender Spielzeit „immer weiter auf“, um so früh wie möglich den Anschlusstreffer zu erzielen und damit das Spiel wieder offen zu gestalten, jedoch führten die guten Möglichkeiten nicht zum erhofften Erfolg. Zum Spielende hin konnten die Gäste bis zum Abpfiff dann noch zwei Angriffe erfolgreich abschließen. Somit erhöhten Sie, nach ihrem letzten Spiel der Hinrunde, den tabellarischen Vorsprung auf ihren „ersten Verfolger“ aus Böhme auf 6 Punkte, wobei wir noch weitere zwei Spiele zu bestreiten haben.

Für unser Team war es, seit sehr langer Zeit, die erste Punktspielniederlage auf eigenem Platz und die erste Niederlage in dieser neuen Staffel, nach acht unbesiegten Spielen. Dieser Sieg des TuS Bröckel geht jedoch völlig in Ordnung, vielleicht in der Endabrechnung aber ein bis zwei Tore zu hoch. Wir brauchen uns über diesem „Rückschlag“ jedoch nicht zu grämen, denn als Aufsteiger spielen wir eine außergewöhnlich erfolgreiche Hinrunde und peilen, mit den noch ausstehenden zwei Auswärtsspielen, den 2’ten Tabellenplatz zur Winterpause an und diese Ziel ist realistisch.