1. Damen - Auswärtssieg in Osterholz

Mit einem 1:2 Auswärtssieg beim VSK Osterholz-Scharmbeck trat unsere 1. Frauenmannschaft in der Landesliga zufrieden die Heimreise an. Erneut personell „auf dem Zahnfleisch laufend“ bestritten wir unser vorletztes Spiel in der Hinrunde gegen den VSK. Zu unseren bekannten Verletzten gesellten sich noch weitere Spielerinnen hinzu, so dass der Kader auf elf Spielerinnen zusammenschrumpfte. Daher ist es Katrin hoch anzurechnen, dass sie nach einer gespielten Halbzeit bei unserer 2. Frauenmannschaft in Westercelle, die weite Reise nach Osterholz antrat, um das Team personell zu unterstützen.

Durch die klare und verdiente Niederlage gegen den Tabellenführer aus Bröckel, am letzten Wochenende, wollte und hat sich die Mannschaft nicht runterziehen lassen. Die Marschrichtung des Teams war klar vorgegeben, in den letzten beiden Spielen der Hinrunde sollte versucht werden, weitere Punkte einzufahren, um die bisherige außergewöhnliche und hervorragende Hinrunde sehr positiv beenden zu können und womöglich auf dem 2‘ten Tabellenplatz zu überwintern.

Wir starteten, fast wie in unseren Heimspielen, gewohnt druckvoll und ließ den Gastgeberinnen vorerst so gut wie keine Möglichkeit, auch nur an eine offensive Aktion zu denken. Die ersten 20 Spielminuten gehörten eindeutig uns. Auch durch diese klare Feldüberlegenheit war der Führungstreffer, durch Kamilla in der 13. Minute, nur die logische Konsequenz, sie konnte einen Ball von der rechten Seite am langen Pfosten dann „mit Vollspann“ in die Maschen hauen. Nach einer guten ½ Stunde erhöhte Toni zum 0:2, ebenfalls mit einem Vollspannschuss aus geringer Entfernung. Eigentlich hatte Böhme die Partie damit unter Kontrolle und drückte auf eine vorzeitige Vorentscheidung im Spiel, schaffte aber im ersten Durchgang, trotz mehrerer guter Einschussmöglichkeiten, keinen weiteren Treffer.