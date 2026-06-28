1. CfR verpflichtet Torspieler mit Regionalligaerfahrung

– Foto: 1. CfR Pforzheim

"Nach 2 Jahren in Göppingen war es jetzt Zeit für mich, etwas Neues zu erleben. Ich kenne aus der Oberliga den 1. CfR und einige Spieler hier sehr gut. Deshalb freue ich mich, dass der Kontakt jetzt zustande kam. Ich musste nicht lange überlegen und freue mich sehr auf die neue Aufgabe."

Vom 1. Göppinger SV wechselt Enrico Alejandro Piu ins Brötzinger Tal. Der 26-jährige Torspieler trug 2 Jahre das Trikot des 1. Göppinger SV. Davor war er 6 Spielzeiten in Diensten des SSV Reutlingen. Der Sohn einer spanischen Mutter und eines italienischen Vaters absolvierte über 130 Spiele in der Oberliga und sammelte beim GSV auch in der Regionalliga Erfahrung.

Der in Nürtigen geborene Rechtsfuß ist aktuell dabei sein Masterstudium im Bereich Controlling und Finance abzuschließen. Nebenbei arbeitet er im väterlichen Betrieb mit.

Giuseppe Ricciardi freut sich auf den neuen Keeper: