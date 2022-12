1. CfR verabschiedet sich mit Auswärtssieg in die Winterpause

Mit einem Sieg verabschiedete sich das Team von Trainerduo Alexander Freygang / Sani Murati in die Winterpause. Nach der 2:4-Niederlage in der Hinrunde hatte der 1. CfR noch eine Rechnung offen. Und diese wurde im letzten Spiel des Jahres 2022 deutlich beglichen. Der SSV war trotz des deutlichen Ergebnisses mit dem Ausgang noch gut bedient.

Auch wenn die 738 Zuschauer eine geschlossene Mannschaftsleistung des 1. CfR sahen, war der überragende Spieler der Gäste Robin Münst, der alle 4 Tore der Goldstädter vorbereitete.

Die Tore erzielten in der ersten Halbzeit Konstantinos Markopoulos und Mykola Musolitin, der zum ersten Mal in der Startformation stand. Nach dem Wechsel kam in der 67. Minute Salvatore Catanzano für den ukrainischen Neuzugang. Der Stürmer bedankte sich für die Einwechslung nur zwei Minuten später mit dem 3:0 und setzte in der 80. Minute mit dem 0:4 Endstand noch einen drauf.

Als zwischenzeitlich SSV-Kapitän Pierre Eiberger nach einem Frustfoul an Götz mit der Roten Karte zum Duschen geschickt wurde, war die Partie sowieso schon gelaufen.

Trainer Sami Murati war nach der Partie sichtlich zufrieden: "Es war uns wichtig, das letzte Spiel des Jahres zu gewinnen. Wir wissen, dass unsere Serie irgendwann reißen wird. Aber das versuchen wir so lange wie möglich nach hinten zu schieben."