1. CfR schnappt sich Talent aus der Region

Ein weiteres vielversprechendes Talent aus der Region kommt nach Pforzheim.
Tom Kleinmann trägt ab der neuen Saison das Trikot des 1. CfR. Der 19-jährige war einige Jahre in der Jugend der Stuttgarter Kickers, wo er in der Oberliga und der DFB Nachwuchsliga spielte. In der letzten Saison war Tom beim Ligakonkurrenten FSV 08 Bietigheim-Bissingen im Einsatz.
Der 1,92 m große Innenverteidiger ist sehr kopfballstark. Defensive Zweikämpfe und das Spiel gegen den Ball gehören ebenfalls zu seinen Stärken.
Tom wohnt in Magstadt und absolviert dort ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer Grundschule. Danach wird er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten beginnen. Er ist sehr unternehmungslustig und spielt in seiner Freizeit gerne Basketball.
"Ich freue mich auf meinen neuen Verein und die neuen gemeinsamen Ziele. Ich bin sehr ehrgeizig und hasse es zu verlieren. Durch meine physische und positiv emotionale Art möchte ich meine Mitspieler mitreißen. Der Zusammenhalt im Team und eine gute Grundstimmung sind mir sehr wichtig."
Giuseppe Ricciardi hält viel von dem 19-jährigen, den er schon seit dessen Zeit bei den Kickers kennt:
"Tom ist ein talentierter und kopfballstarker Innenverteidiger. Er ist sehr reif für sein junges Alter und wirkt schon sehr erfahren. Am Ball strahlt er viel Ruhe aus. Wir werden sicherlich viel Freude mit ihm haben."