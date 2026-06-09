1. CfR schnappt sich Talent aus der Region Tom Kleinmann wechselt nach Pforzheim von Marco Nabinger · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Nabinger

Ein weiteres vielversprechendes Talent aus der Region kommt nach Pforzheim. Tom Kleinmann trägt ab der neuen Saison das Trikot des 1. CfR. Der 19-jährige war einige Jahre in der Jugend der Stuttgarter Kickers, wo er in der Oberliga und der DFB Nachwuchsliga spielte. In der letzten Saison war Tom beim Ligakonkurrenten FSV 08 Bietigheim-Bissingen im Einsatz.

Der 1,92 m große Innenverteidiger ist sehr kopfballstark. Defensive Zweikämpfe und das Spiel gegen den Ball gehören ebenfalls zu seinen Stärken. Tom wohnt in Magstadt und absolviert dort ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer Grundschule. Danach wird er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten beginnen. Er ist sehr unternehmungslustig und spielt in seiner Freizeit gerne Basketball.