1. CfR präsentiert Neuzugang

Während der Winterpause konnte für die Erste Mannschaft ein weiterer Neuzugang umgesetzt werden. Vom Regionalligisten FCA Walldorf kommt Ken Hauser zum 1. CfR.

Der 23-jährige Hauser war ursprünglich vorgesehen als Neuzugang zur nächsten Saison. Nach den Abgang von Ulusoy konnte dieser Wechsel jetzt sogar schon während der Winterpause umgesetzt werden. Sehr zu Freude von Sportdirektor Giuseppe Riccciardi:

"Ken ist ein robuster, defensivstarker Außenverteidiger mit viel Power, der uns definitiv einen Mehrwert bringen wird. Er wurde im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Heidenheim ausgebildet und konnte sich danach beim FC Nöttingen nochmals weiterentwickeln. Vor anderthalb Jahren schaffte er dann den Sprung zu Astoria Walldorf in die Regionalliga. Ich freue mich sehr, dass wir Ken in unserer Mannschaft begrüßen können."

Hauser, der zuletzt nicht ganz so oft zum Einsatz kam, freut sich über sein neues Umfeld: "Ich bin jung und wollte wieder mehr Einsatzzeiten haben. Und ich wollte in der Region bleiben. Deshalb wollte ich zum 1. CfR Pforzheim, wo ab Sommer mein früherer Coach aus Nöttingen die Mannschaft trainieren wird. Das ist eine echt coole Truppe hier. Ich wurde sehr gut aufgenommen und brenne jetzt darauf, mit der Mannschaft zunächst den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Im nächsten Jahr möchte ich dann mit dem Verein ganz vorne angreifen."