1. CfR präsentiert den vorerst letzten Neuzugang

Met war mit seiner Frau nach Deutschland gezogen, als diese eine Stelle als Krankenpflegerin angenommen hatte und wohnt aktuell in Esslingen. Auf der Suche nach einem ambitionierten Verein mit Potential fand er den 1. CfR und trainierte bereits in der letzten Saison mit der Mannschaft mit.

Der 6er möchte aus seiner Position heraus das Spiel lenken und kontrollieren. Mit seiner Übersicht und der Fähigkeit, mit langen Pässen das Spiel nach vorne zu eröffnen, bringt er optimale Voraussetzungen für diese Aufgabe mit.

"Ich bin hochmotiviert fühlte mich in Pforzheim sofort sehr wohl. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man auf dem Platz nicht alles gibt und sich mit Niederlagen einfach abfindet. Ich will gewinnen und aufsteigen."

Giuseppe Ricciardi sieht in Met einen der künftigen Führungsspieler in der Mannschaft.

"Met kam über eine Empfehlung zu uns einfach mal ins Training und hat sofort überzeugt. Durch seine Einsätze in der kosovarischen ersten Liga bringt er sehr viel Erfahrung mit, die er sehr gut ausspielt. Er ist groß gewachsen und sehr kopfball- und zweikampfstark. Wenn er gesund bleibt, wird er uns auf der 6 sehr viel geben."