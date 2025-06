1. CfR Pforzheim startet in die neue Saison

Bei sommerlichen Temperaturen ist der 1. CfR am gestrigen Abend in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Das Trainerteam um Thomas Herbst begrüßte 21 Spieler zum ersten Mal in der KRAMSKI-ARENA. 3 Spieler weilten noch im Urlaub und stoßen im Laufe der Woche zur Mannschaft.

Die ersten Worte sprach Finanzvorstand Wolfgang Fischer. Er begrüßte Spieler, Trainer und Betreuer im Namen der Vereinsführung und brachte seine Vorfreude auf die bald startende Saison zum Ausdruck.

Im Anschluss hieß auch Trainer Thomas Herbst die Spieler willkommen. Er stellte den Trainerstab und die Teambetreuer vor und zeigte auf, wie die Vorbereitungszeit aussehen wird.

"Wir haben jetzt 6 Wochen um uns auf die neue Saison vorzubereiten. Aber bereits in 4 Wochen beginnt der Pokalwettbewerb. Wir werden keine Trainingseinheit haben, die wir nicht ernstnehmen. Wir wollen Spiele gewinnen, dazu müssen wir intensiv daran arbeiten um gut vorbereitet sein. Aber wir wollen auch den Spaß nicht vernachlässigen."

Auch Sportdirektor Giuseppe Ricciardi richtete ein paar Worte an die Mannschaft.

"Ab heute fängt unser Marathonlauf an, ab heute geben wir Vollgas. Wir haben alle die gleiche Einstellung. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen wir spielen. Wir sind von jedem einzelnen von euch absolut überzeugt."

Das Training begann mit einem ersten Cooper-Test um die Ausdauer der Spieler aufzuzeigen. In den nächsten 6 Wochen wird die Mannschaft 4-5 mal pro Woche trainieren um fit für die Oberliga zu sein, die am 2. August beginnen wird.

Ein erstes Highlight wird Freitag dieser Woche stattfinden. Die Mannschaft wird dann geschlossen am Citylauf in Pforzheim teilnehmen und die 10-km-Strecke absolvieren. Einen Tag später trifft der 1. CfR dann im ersten Testspiel auswärts auf den SGV Freiberg. Weitere Spiele gegen den VfL Sindelfingen (08.07.) und den 1. Göppinger SV (13.07.) folgen. Am 06.07. trifft die Mannschaft am Ende eines Trainingslagers in Nagold auf die Young Boys Reutlingen.

Am 12.07. wird die Mannschaft in der heimischen KRAMSKI-ARENA offiziell den Fans vorgestellt. Im Rahmen von Kurz-Interviews, einem Testspiel gegen den FSV Waiblingen und einem anschließenden gemeinsamen Grillen hat jeder die Möglichkeit, insbesondere die Neuzugänge kennenzulernen. Weitere Informationen zum Ablauf folgen.