1. CfR Pforzheim erobert mit Kantersieg die Tabellenführung

Im Freitagsspiel zum Auftakt des 2. Spieltags boten der SV Oberachern und der Karlsruher SC II vor allem kämpferisch eine engagierte Leistung – aber das Tor blieb unberührt. Am Ende stand ein 0:0, das beiden Teams nur bedingt weiterhilft. Oberachern bleibt damit ungeschlagen und hat vier Punkte. Der Karlsruher SC II feiert seinen ersten Zähler in der neuen Liga – ein kleiner Achtungserfolg für den Aufsteiger, auch wenn er offensiv weiter zulegen muss. ---

In Nöttingen sahen die 315 Zuschauer ein intensives Duell ohne Torerfolg. Beide Mannschaften versuchten, früh Akzente zu setzen, doch die Abwehrreihen standen stabil. Auch wenn es einige Ansätze zu gefährlichen Aktionen gab, fehlte im letzten Drittel die nötige Präzision. ---

Der VfR Mannheim nutzte eine frühe Gelegenheit eiskalt aus. Bereits in der 15. Minute brachte Pasqual Pander die Gäste in Führung. Danach entwickelte sich eine Partie, in der Denzlingen zwar bemüht war, den Ausgleich zu erzielen, jedoch an der kompakten Defensive der Mannheimer scheiterte. Kurz vor Schluss schwächte sich der Aufsteiger: Hendrik Gehring sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot, womit die Aufholjagd endgültig beendet war. ---

Villingen erwischte einen Traumstart. Nico Tadic traf nach nur fünf Minuten, und Christian Derflinger erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Essingen ließ sich jedoch nicht abschütteln: Erman Kilic brachte die Gäste in der 36. Minute zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel glich Niklas Groiß in der 62. Minute aus. Die Partie blieb intensiv, ehe Daniel Bux in der 84. Minute den späten Siegtreffer erzielte und damit die Aufholjagd der Gäste krönte.

– Foto: Pressefoto Eibner

---

Die Gäste aus Hollenbach gingen in der 34. Minute durch Niklas Dörr in Führung. Kurz vor der Pause schaffte Mika Müller für die TSG Backnang den Ausgleich (45.+1). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hollenbach das Tempo: Hannes Scherer stellte in der 65. Minute auf 2:1, Felix Limbach sorgte nur sechs Minuten später für die Vorentscheidung. Mit diesem Erfolg sicherte sich Hollenbach drei wichtige Punkte. ---

In Ravensburg blieb es zunächst lange ausgeglichen, doch dann drehte Aalen auf. Luigi Campagna brach in der 56. Minute den Bann. Nur vier Minuten später legte Dean Melo nach und stellte die Weichen klar auf Auswärtssieg. In der Nachspielzeit setzte Melo mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt und machte den Dreier für den VfR Aalen perfekt. ---

Die Gastgeber gingen nach einer guten Stunde durch Angelo Di Stefano in Führung (52.). Doch Gmünd steckte nicht auf und belohnte sich in der 75. Minute mit dem Ausgleich durch Fabian Kianpour. In einer offenen Schlussphase hatten beide Mannschaften noch Gelegenheiten, ein Siegtreffer gelang jedoch keinem Team mehr. ---

Reutlingen erwischte den besseren Start und ging in der 26. Minute durch Riccardo Gorgoglione in Führung. Neckarsulm hielt dagegen und kam in der 63. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Cristian Gilés Sanchez zum Ausgleich. Beide Teams suchten danach die Entscheidung, doch am Ende blieb es bei einer Punkteteilung. ---