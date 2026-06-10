1. CfR mit Zugang aus der Regionalliga

– Foto: Marco Nabinger

(Bild links) wechselt ein sehr erfahrener Akteur nach Pforzheim. Der 24-jährige spielte in den letzten drei Jahren beim Regionalligaabsteiger TSG Balingen, wo er gleich zweimal den Aufstieg in die 4. Liga feiern konnte. Nach seiner Jugendzeit beim VfB Stuttgart, wo der von der U15-U19 in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam, trug er 2 Jahre das Trikot der Regionalligamannschaft des 1. FC Nürnberg.

"Ich war auf der Suche nach einem Verein, wo ich oben mitspielen kann. Der 1. CfR erscheint mir top geeignet und sehr familiär. Die junge Mannschaft ist sehr ambitioniert."

Mit seinem starken linken Fuß ist er bei Standards sehr gefährlich. Er verfügt über viel Dynamik, Spielwitz und Spielintelligenz und kann von Linksverteidiger bis in die Offensive alle Positionen spielen.

Auch Giuseppe Ricciardi freut sich über den Neuzugang:

"An Kike bin ich schon seit zwei Jahren dran. Er hat gezeigt, dass er auf seiner Position zu den besten gehört. Er hat einen sehr guten Schuss, ist sehr torgefährlich und kann den letzten Ball spielen. Von ihm erwarte ich sehr viel."

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Ein weiterer Spieler, der von der TSG Balingen nach Pforzheim wechselt ist

Pedro Junior Almeida Morais

Der 26-jährige (Bild rechts) wurde in Stuttgart geboren und wohnt auch dort. Er macht derzeit eine Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann.

Pedro spielte 5 Jahre in Balingen, war über die gesamte Zeit Stammspieler und hat fast kein Spiel verpasst. Er spielt im zentralen Angriff, kann aber auch außen oder hinter den Spitzen eingesetzt werden. Der Rechtsfuß wurde in der Jugend beim VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers ausgebildet. Dort feierte er mit dem Gewinn der deutschen Juniorenmeisterschaft und dem DFB-Pokalsieg große Erfolge.

"Ich möchte wie zuletzt Führungsspieler sein und dies auch auf dem Platz bestätigen. Ich möchte der Mannschaft helfen und vor allem den jüngeren Spielern etwas mitgeben."

Für Sportdirektor Guiseppe Ricciardi ist Pedro ein Wunschspieler:

"Auch an ihm war ich schon lange dran. Wie Kike ist er für mich ein absoluter Wunschspieler. Wir konnten beide durch das Projekt "1. CfR Pforzheim" überzeugen. Er hat sich deshalb auch sehr schnell für uns entschieden. Pedro ist schnell und trickreich. Er macht auch die dreckigen Wege und ist im Pressing sehr stark. Vorletzte Saison hat er in der Oberliga 15 Tore erzielt und war eine wichtige Säule beim Balinger Aufstieg."