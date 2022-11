1. CfR mit torreichem Auswärtssieg

Erneut präsentierte sich die CfR-Offensive in Torlaune. Und obwohl die Jungs um Stürmer Konstantinos Markopoulos zahlreiche Chancen ausließen, stand des am Ende 5:3 für die Pforzheimer. Insgesamt zeigte die Mannschaft eine überzeugende Leistung, die aber bereits nach 20 Minuten hätte entschieden sein können, ja müssen.

Der 1. CfR ging von Anfang an in die Offensive. Willie Sauerborn scheiterte zweimal in den ersten Minuten, ehe Konstantinos Markopoulos sein Team mit seinem 11. Saisontreffer in Frührung brachte. Gleich mehrfach hatte er die Möglichkeit nachzulegen, es sollte aber sein einziger Treffer an diesem Nachmittag bleiben.

Wenige Minuten vor dem Wechsel erhöhte der erneut starke Robin Münst nach Vorlage von Sauerborn auf 2:0. Und als alle wohl schon mit den Gedanken in der Pause waren, verkürzte Offenburg durch einen Sonntagsschuss von Dussot auf 1:2.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber etwas stärker zurück, kamen jedoch bei einer Chance von Petereit nicht zum Treffer. Besser machte es auf der anderen Seite Willie Sauerborn, der nach Vorlage von Emre Kahriman seinen Gegenspieler stehen ließ und auf 3:1 erhöhte.

Nur 4 Minuten später machte Robin Münst alles klar. Ein Freistoß von Götz wurde von der Abwehr geblockt. Über Sauerborn kam die Kugel zum 22jährigen, der humorlos die Vorentscheidung erzielte.

In der 66. Minute kam Salvatore Catanzano für Salvatore Varese. Der 23jährige Stürmer bedankte sich nur 4 Zeigerumdrehungen später mit dem 5:1 nach Zuspiel von Markopoulos, seinem 5. Saisontreffer.

Als dann Denis Gudzevic ausgewechselt werden musste und die Spieler die Partie gedanktlich schon abgehakt hatten, gelang den Gastgebern durch Feger und Njike mit zwei Treffern noch eine Ergebniskorrektur. Ab der 75. Minute kam Neuzugang Mykola Musolitin zu seinem ersten Einsatz im CfR-Dress.

Trainer Alexander Freygang war am Ende zufrieden: "Wir sind glücklich und stolz, dass wir jetzt zum Ende der Hinrunde noch Platz 5 erreichen konnten. Wir werden weiter an uns arbeiten und versuchen, dieses Ergebnis noch zu verbessern."

Am kommenden Sonntag trifft die Mannschaft am Bodensee im ersten Spiel der Rückrunde auf den 1. FC Rielasingen-Arlen. Spielbeginn auf der Talwiese ist um 14:30 Uhr.